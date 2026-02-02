Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.2.2026 05:38 ・ Päivitetty: 2.2.2026 05:38

Keva: Kuntien ja hyvinvointialueiden työvoimapula on helpottanut merkittävästi

HANNA MATIKAINEN / LEHTIKUVA - STT

Kuntapäättäjistä lähes kaksi kolmesta arvioi, että työnhakijoita on riittävästi tarjolla, kertoo työeläkevakuuttaja Kevan päättäjäbarometri.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Myös hyvinvointialueiden päättäjät kokevat työvoimatilanteen parantuneen. Päättäjistä noin puolet kertoi Kevan kyselyssä, että avoimiin tehtäviin on ollut saatavissa riittävästi osaavia hakijoita.

Kevan kyselyt toteutettiin viime vuoden syys-lokakuussa kuntapäättäjille sekä marraskuussa erilliskyselynä hyvinvointialueiden päättäjille. Kuntapäättäjien osalta vastauksia saatiin yli 2 500 ja hyvinvointipäättäjien osalta lähes 100. Kummankin kyselyn vastausprosentti oli hieman reilu 20 prosenttia.

