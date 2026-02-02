Työmarkkinat
2.2.2026 05:38 ・ Päivitetty: 2.2.2026 05:38
Keva: Kuntien ja hyvinvointialueiden työvoimapula on helpottanut merkittävästi
Kuntapäättäjistä lähes kaksi kolmesta arvioi, että työnhakijoita on riittävästi tarjolla, kertoo työeläkevakuuttaja Kevan päättäjäbarometri.
Myös hyvinvointialueiden päättäjät kokevat työvoimatilanteen parantuneen. Päättäjistä noin puolet kertoi Kevan kyselyssä, että avoimiin tehtäviin on ollut saatavissa riittävästi osaavia hakijoita.
Kevan kyselyt toteutettiin viime vuoden syys-lokakuussa kuntapäättäjille sekä marraskuussa erilliskyselynä hyvinvointialueiden päättäjille. Kuntapäättäjien osalta vastauksia saatiin yli 2 500 ja hyvinvointipäättäjien osalta lähes 100. Kummankin kyselyn vastausprosentti oli hieman reilu 20 prosenttia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.