Työmarkkinat

9.12.2025 07:00 ・ Päivitetty: 9.12.2025 07:00

Keva: Näin paljon työkyvyttömyyshakemuksia hylätään nyt

Työkyvyttömyyseläkkeiden ja työeläkekuntoutuksen hylkäysten osuus on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana, selviää työeläkevakuuttaja Kevan tutkimuksesta.

Julkisella sektorilla työkyvyttömyyseläkehakemuksissa hylkäysten osuus kasvoi vajaasta 30 prosentista vajaaseen 40 prosenttiin. Työeläkekuntoutuksessa nousua oli 10 prosentista vajaaseen 60 prosenttiin. Kehitys on ollut samansuuntainen koko työeläkesektorilla.

Hylkäysten lisääntymiselle ei ole löydetty yhtä selitystä, eivätkä esimerkiksi hakemusmäärät merkittävästi kasvaneet. Ratkaisulinjaan ja lainsäädäntöön on tullut muutoksia, jotka osaltaan vaikuttavat hylkäysten kasvuun.

