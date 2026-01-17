Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

17.1.2026 13:04 ・ Päivitetty: 17.1.2026 14:53

Khamenei: ”Kapinaan lietsojien selkäranka on murrettava”

Henry NICHOLLS - AFP / LEHTIKUVA
Mielenosoittaja polttaa Khamenein kuvaa Lontoossa 12. tammikuuta.

Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei sanoo, että kapinaan lietsojien selkäranka on murrettava, kuten kapinakin murrettiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ajatollahin mukaan Irania ei olla johtamassa sotaan, mutta kotimaisia tai ulkomaisia rikollisia ei olla päästämässä ilman rangaistusta. Iranin viranomaiset ovat syyttäneet Yhdysvaltoja maassa puhjenneista laajoista mielenosoituksista.

KANSALAISJÄRJESTÖJEN mukaan Irania ravistellut protestiaalto on hellittänyt valtion kovakouraisten voimatoimien seurauksena. Järjestöt arvioivat jopa tuhansien ihmisten kuolleen väkivaltaisuuksissa.

Internetyhteyksien katkos on jatkunut Iranissa yli 200 tuntia. Verkkoyhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto kertoi aamulla havainneensa yhteyksissä pientä parantumista.

Yhteyksien laajamittaisesta palauttamisesta ei kuitenkaan näkynyt merkkejä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
16.1.2026
Ville Merinen paljasti oikean ongelman – mutta vastuullinen poliitikko ei katoa somepiiloon
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
16.1.2026
Joona Räsäsen terveiset Riikka Purralle: ”Poikkeama pitää hoitaa”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
16.1.2026
Arvio: Resuisen miehen pahainen kuolema käynnistää keskiluokkaisen naisen moraalisen kriisin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU