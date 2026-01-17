Ulkomaat
17.1.2026 13:04 ・ Päivitetty: 17.1.2026 14:53
Khamenei: ”Kapinaan lietsojien selkäranka on murrettava”
Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei sanoo, että kapinaan lietsojien selkäranka on murrettava, kuten kapinakin murrettiin.
Ajatollahin mukaan Irania ei olla johtamassa sotaan, mutta kotimaisia tai ulkomaisia rikollisia ei olla päästämässä ilman rangaistusta. Iranin viranomaiset ovat syyttäneet Yhdysvaltoja maassa puhjenneista laajoista mielenosoituksista.
KANSALAISJÄRJESTÖJEN mukaan Irania ravistellut protestiaalto on hellittänyt valtion kovakouraisten voimatoimien seurauksena. Järjestöt arvioivat jopa tuhansien ihmisten kuolleen väkivaltaisuuksissa.
Internetyhteyksien katkos on jatkunut Iranissa yli 200 tuntia. Verkkoyhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto kertoi aamulla havainneensa yhteyksissä pientä parantumista.
Yhteyksien laajamittaisesta palauttamisesta ei kuitenkaan näkynyt merkkejä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.