Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

17.12.2025 15:12 ・ Päivitetty: 17.12.2025 15:12

KHO: Hallitusneuvottelujen tausta-aineistot olivat julkisia – ministeriö kieltäytyi luovuttamasta

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoo, että valtiovarainministeriössä hallitusneuvotteluja varten laaditut tausta-aineistot olivat julkisia jo hallitusneuvotteluiden aikana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

KHO katsoo ennakkopäätöksessään, että koska asiakirjat oli laadittu vastauksina hallitustunnustelijan esittämiin kysymyksiin, niiden oli katsottava olleen valmiita käyttötarkoitukseensa, kun ne oli hallitustunnustelijalle luovutettu.

ASIAKIRJAT olivat tulleet julkisiksi siinä vaiheessa, kun ne oli luovutettu ministeriön ulkopuolelle eli hallitustunnustelijalle.

Myös Helsingin hallinto-oikeus oli ratkaisussaan katsonut, ettei ministeriöllä ollut syytä salata aineistoja neuvottelujen aikana.

STT ja Yle pyysivät näitä aineistoja valtiovarainministeriöltä kevään 2023 hallitusneuvottelujen aikana. Ministeriö katsoi, ettei neuvotteluihin laadittu valmisteluaineisto ollut kaikilta osin julkista vielä neuvottelujen aikana.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
17.12.2025
Demarinuorissa kuohuu – Tampere erosi, mutta aikoo liittyä takaisin
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
16.12.2025
Eduskunnan kuppilassa ollaan töissä vaikka aamuun, jos edustajatkin ovat – ”Joitain ruokia ei vain voi poistaa listalta”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
17.12.2025
Arvio: Jean-Luc Godard uudistaa elokuvan kielen Richard Linklaterin tyylikkäässä muotokuvassa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU