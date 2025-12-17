Politiikka
17.12.2025 15:12 ・ Päivitetty: 17.12.2025 15:12
KHO: Hallitusneuvottelujen tausta-aineistot olivat julkisia – ministeriö kieltäytyi luovuttamasta
Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoo, että valtiovarainministeriössä hallitusneuvotteluja varten laaditut tausta-aineistot olivat julkisia jo hallitusneuvotteluiden aikana.
KHO katsoo ennakkopäätöksessään, että koska asiakirjat oli laadittu vastauksina hallitustunnustelijan esittämiin kysymyksiin, niiden oli katsottava olleen valmiita käyttötarkoitukseensa, kun ne oli hallitustunnustelijalle luovutettu.
ASIAKIRJAT olivat tulleet julkisiksi siinä vaiheessa, kun ne oli luovutettu ministeriön ulkopuolelle eli hallitustunnustelijalle.
Myös Helsingin hallinto-oikeus oli ratkaisussaan katsonut, ettei ministeriöllä ollut syytä salata aineistoja neuvottelujen aikana.
STT ja Yle pyysivät näitä aineistoja valtiovarainministeriöltä kevään 2023 hallitusneuvottelujen aikana. Ministeriö katsoi, ettei neuvotteluihin laadittu valmisteluaineisto ollut kaikilta osin julkista vielä neuvottelujen aikana.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.