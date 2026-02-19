Palkittu politiikan aikakauslehti.
KHO hylkäsi suden metsästyksestä tehdyn valituksen – luonnonsuojelijat vetosivat EU-sääntöihin

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Sutta on saanut Suomessa metsästää tammikuun alusta. Lakiesittelyn valmistelua ja sisältöä kritisoitiin laajasti.

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä ratkaissut luonnonsuojelujärjestön valituksen, jossa järjestö oli vaatinut osin kumoamaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen suden metsästyksestä. Korkein hallinto-oikeus ei tutki suden metsästysasetuksesta tehtyä valitusta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Maa- ja metsätalousministeriö oli antanut vuoden alusta voimaan tulleen asetuksen, jonka mukaan alueellisen kiintiön perusteella saaliiksi saatujen susien määrä sai metsästysvuonna 2025-2026 olla poronhoitoalueen ulkopuolella enintään 100 yksilöä.

Luonnonsuojeluliitto Tapiola ry vaati valituksessaan korkeinta hallinto-oikeutta kumoamaan asetuksen siltä osin kuin sen soveltaminen olisi johtanut unionin oikeuden vastaiseen lopputulokseen.

Vaikka susi oli EU:n luontodirektiivin muutoksella vuonna 2025 poistettu tiukasti suojeltavien eläinlajien luettelosta, yhdistys totesi, että luontodirektiivin mukaan jäsenvaltion oli edelleen varmistettava, ettei metsästys vaarantanut suden suotuisan suojelun tason säilymistä.

KORKEIN hallinto-oikeus totesi, että metsästyslain nojalla annetulla ministeriön asetuksella oli annettu säädösvallan alaan kuuluvia yleisiä säännöksiä. Tuomioistuimille ei ollut perustuslaissa annettu toimivaltaa kumota asetuksia.

Valitusoikeutta ei ollut myöskään johdettavissa Euroopan unionin oikeudesta tai kansainvälisistä sopimuksista.

Asetusta ei ole oikeuskäytännössä pidetty sellaisena hallintoasiassa annettuna päätöksenä, johon voisi hakea muutosta valittamalla. Yhdistyksen valitus oli siksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseen kohdistuvana jätettävä tutkimatta.

