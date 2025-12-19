KHO: Ministerien kalenterit saa pitää salassa medialta

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että ministerien kalentereita ei tarvitse antaa toimittajille luettavaksi tietopyynnöillä. Hallitus voi halutessaan päättää toisinkin, mutta kalentereita ei voi KHO:n mielestä pitää automaattisesti julkisina asiakirjoina. Demokraatti Demokraatti

KHO kertoi perjantaina tehneensä asiassa ennakkopäätöksen.

Toimittaja oli halunnut tietopyynnöllä nähtäväkseen Antti Rinteen ja Sanna Marinin (sd.) hallituksen ministerien kaikkia kalentereita vuosilta 2019-2023. Ne on tallennettu hallituksen omaan sisäiseen arkistoon.

Valtioneuvoston kanslia oli syksyllä 2023, Petteri Orpon (kok) kauden alussa hylännyt tietopyynnön. Mediatalo oli sen jälkeen vienyt asian hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Hallinto-oikeus päätti, etteivät valtioneuvoston jäsenten ajanhallintaan liittyvät kalenterit ole tavanomaisen asiakirjajulkisuuden mukaisia ja arkistoituja dokumentteja, eikä niitä tarvitse näyttää medialle ellei nykyinen valtioneuvosto nimenomaan sitä halua.

Kalentereissa on työasioiden lisäksi myös ministerien yksityiselämän menoihin liittyviä asioita. Osasta merkinnöistä voisi päätellä myös salaiseksi luokiteltavia Suomen turvallisuustietoja, sekä valtionjohdon turvajärjestelyitä.

KORKEIN hallinto-oikeus päätyi nyt ratkaisussaan samaan lopputulokseen hallinto-oikeuden kanssa. Valtioneuvosto saa oman halunsa mukaan näyttää tai olla näyttämättä kalenteritietoja.

– Koska tietopyynnössä tarkoitetut asiakirjat on tallennettu (hallituksen) arkistoon, tiedon antaminen niistä on valtioneuvoston kanslian harkinnassa, KHO katsoo.

KHO:n ratkaisu ei ollut yksimielinen, päätös syntyi äänestyksessä äänin 3-2.