Kiina hikeentyi Japanin vaalituloksesta ja Taiwan-puheista: ”Reagoimme äärioikeistolaisten voimien mahdollisiin holtittomuuksiin”

Kiina sanoi maanantaina reagoivansa päättäväisesti, jos Japanin "äärioikeistolaiset voimat" tekevät mitään holtitonta. Kiinan ulkoministeriön lausunto viittasi Japanin pääministerin Sanae Takaichin aiempiin Taiwan-kommentteihin.

Takaichin puolue LDP on eilisten vaalien jälkeen saamassa superenemmistön Japanin parlamentissa. Takaichin hallinnon suurimmat haasteet liittyvät taloushuolien lisäksi juurikin Kiinan-suhteisiin.

Pian virkaan astumisensa jälkeen marraskuussa Takaichi raivostutti Kiinan antamalla ymmärtää julkisissa kommenteissaan, että Japani saattaisi puuttua tilanteeseen sotilaallisesti, jos Kiina yrittäisi vallata Taiwanin saaren.

Kiina pitää itsehallinnollista ja demokraattisesti johdettua Taiwania osana itseään.

Kiina kutsui Japanin suurlähettilään puhutteluun, varoitti kiinalaisia olemaan matkustamatta Japaniin ja järjesti yhteiset ilmavoimien harjoitukset Venäjän kanssa. Japani joutui myös palauttamaan pandansa Kiinaan.

TALOUDEN näkökulmasta ennustettu vaalivoitto vaikutti ensi alkuun lupaavalta. Uusi pörssiviikko alkoi Japanissa nousujohteisena.

Tokion pörssin yleistä kurssikehitystä kuvaava Nikkei 225 -indeksi nousi maanantaina ensimmäistä kertaa yli 56 000 pisteen. Nikkei 225 oli parhaimmillaan runsaan viiden prosentin nousussa varhain aamulla Suomen aikaa. Myös jenin valuuttakurssi vahvistui.

Japanin yleisradioyhtiö NHK:n ennusteen mukaan liberaalidemokraattinen puolue on voittamassa yhdessä koalitiokumppaninsa kanssa ainakin 310 paikkaa maan 465-paikkaisesta parlamentin alahuoneesta, mikä takaisi sille kahden kolmasosan superenemmistön.

Jos ennuste vastaa virallisia tuloksia, se olisi LDP:n paras vaalitulos sitten vuoden 2017, jolloin maan entinen pitkäaikainen pääministeri Shinzo Abe saavutti samanlaisen tuloksen.

CAPITAL.COM -sivuston analyytikon Kyle Roddan mukaan vaalivoitto antaa pääministeri Sanae Takaichille ne valtuudet, joita tämä tavoitteli kasvattaakseen julkisia menoja suunnitelmiensa mukaisesti. Takaichin budjettihankkeita on kuvailtu kunnianhimoisiksi.

Rahoitusmarkkinoilla voi myös olla hermostuneisuutta Japanin julkisen talouden ja maan velkataakan suhteen, jos Takaichi päättää alentaa veroja ja lisätä menoja. Äärimmäisen velkaantuneen Japanin talous on Kiina-suhteiden ohella Takaichin hallinnon suurimpia haasteita.

Takaichi hajotti parlamentin tammikuun lopulla ja määräsi ennenaikaiset vaalit vahvistaakseen puolueensa asemaa. LDP:n ja Nippon Ishinin koalitiolla oli ennestään vain pieni enemmistö parlamentin alahuoneessa.

LDP on hallinnut Japania lähes tauotta vuodesta 1955 lähtien, mutta puolueen suosio on rapautunut viime vuosina.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump onnitteli Takaichia LDP:n ennustetusta vaalivoitosta sunnuntaina paikallista aikaa.

- Onnittelut pääministeri Sanae Takaichille ja hänen koalitiolleen murskavoitosta, Trump kirjoitti Truth Social -alustallaan.

Trump tapasi Takaichin loppuvuodesta vieraillessaan Japanissa pian maan tuoreen pääministerin astuttua virkaan.

PÄÄMINISTERI Takaichi sanoo olevansa avoin vuoropuhelulle Kiinan kanssa. Lisäksi Takaichi haluaa nostaa maansa puolustusmenoja ja kirjata Japanin itsepuolustusvoimiksi kutsuttujen asevoimien aseman maan perustuslakiin.

Juttua täydennetty klo 12.02: lisätty Takaichin kommentit.