Talous
19.1.2026 09:08 ・ Päivitetty: 19.1.2026 09:08
Kiina ilmoitti viiden prosentin talouskasvusta – Vienti muuhun maailmaan kompensoi USA-romahduksen
Kiinan talous kasvoi viisi prosenttia vuonna 2025, ilmoitti Kiinan tilastoviranomainen varhain maanantaina Suomen aikaa.
Tuore kasvuluku on yksi maan hitaimpia vuosikymmeniin. Kiina on kamppaillut kotitalouksien alhaisen rahankäytön sekä kiinteistösektorin velkakriisin kanssa.
Maan johto oli asettanut viime vuodelle tavoitteeksi noin viiden prosentin kasvun sen jälkeen, kun vuoden 2024 kasvu oli ollut viiden prosentin luokkaa.
Viime vuoden loka-marraskuun aikana talous kasvoi 4,5 prosenttia, mikä oli linjassa odotusten kanssa.
Kiinan bruttokansantuote kasvoi siinä määrin, että viranomaiset pääsivät sitä juhlistamaan, mutta analyytikot ovat varoittaneet kasvun epätasaisuudesta.
Kuluttajat ovat edelleen hermostuneita laajemman taloustilanteen ja korkean työttömyyden vuoksi. Viranomaiset ovat höllentäneet finanssipolitiikkaa ja tukeneet kotitaloustavaroiden uusimista pyrkiessään lisäämään kulutusta.
Keskeisenä kulutuksen indikaattorina pidetty vähittäismyynti kasvoi joulukuussa 0,9 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvuvauhti oli heikointa sitten vuoden 2022 lopun, jolloin tiukka nollakoronalinja päättyi Kiinassa. Myynti oli laskenut jopa marraskuussa kirjatusta 1,3 prosentin vuosikasvusta.
VIIME vuonna Kiinan ja Yhdysvaltain välille syttyi jälleen ankara kauppasota sen jälkeen, kun Donald Trump palasi Valkoiseen taloon.
Kiinan presidentti Xi Jinping ja Trump saavuttivat alustavan sovun kauppasodan päättämiseksi lokakuun lopulla.
Viralliset tilastot osoittavat, että Kiinan vienti Yhdysvaltoihin romahti 20 prosenttia vuonna 2025. Tällä ei kuitenkaan ollut juurikaan vaikutusta kiinalaisten tuotteiden kysyntään muualla maailmassa.
Toimitukset Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestö Aseanin sisällä kasvoivat 13,4 prosenttia edeltävään vuoteen nähden, kun taas vienti Afrikkaan paisui 25,8 prosenttia. Vienti EU:hun vuorostaan kasvoi 8,4 prosenttia, vaikka tuonti unionista laski.
Kiinan kauppataseen ylijäämä oli viime vuonna ennätykselliset 1,2 biljoonaa dollaria.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.