Kiina lopettaa hiilivoimahankkeiden rahoittamisen ulkomailla – Turkki ratifioi viimein Pariisin ilmastosopimuksen

Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi YK:n yleiskokouksessa maansa lopettavan hiilivoimahankkeiden rahoittamisen ulkomailla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hiilivoima on keskeinen ilmakehää lämmittävien päästöjen lähde, ja Kiina on satsannut siihen viime vuosina paljon sen ongelmallisuudesta huolimatta.

– Kiina lisää tukeaan muille kehittyville maille vihreän ja vähähiilisen energian kehittämisessä eikä enää rakenna ulkomailla uusia hiilivoimaan perustuvia hankkeita, Xi kertoi YK:n yleiskokoukselle nauhoitetussa puheenvuorossaan.

– Meidän pitäisi vaalia uusia kasvun ajajia koronaviruksen jälkeisessä maailmassa, saavuttaa yhdessä harppauksia kehityksessä ja pysyä sitoutuneena ihmisen ja luonnon väliseen harmoniaan.

Kiinan päätös poistaa hiilivoimalta tärkeän rahoituslähteen. Se on viime vuosina rahoittanut suuria infrastruktuuriprojekteja ympäri maailman, esimerkiksi Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa, ja pumpannut rahaa myös hiilivoimaan.

Kiinan valtiollinen pankki Bank of China on ollut maailman suurin yksittäinen hiilivoiman rahoittaja. Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimuksen allekirjoittamisen jälkeisinä vuosina se on rahoittanut hiilivoimaa 35 miljardilla dollarilla.

Kiina on panostanut hiilivoimaan myös kotimaassa ja otti viime vuonna käyttöön yhteensä 38,4 gigawatin arvosta uusia hiilivoimalaitoksia, mikä on kolme kertaa niin paljon kuin muualla maailmassa yhteensä. Kiina on luvannut saavuttavansa huipun hiilen kulutuksessa vuonna 2030.

Kiinalla on maailman maista suurimmat hiilidioksidipäästöt.

Turkki ratifioi viimein Pariisin ilmastosopimuksen

Yleiskokouksessa saatiin muitakin myönteisiä uutisia ilmaston kannalta. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi puheessaan, että Turkki aikoo ratifioida Pariisin ilmastosopimuksen tämän syksyn aikana.

Turkki allekirjoitti sopimuksen huhtikuussa 2016, mutta on yksi harvoista maailman maista, joka ei ole ratifioinut sitä.

– Aiomme antaa Pariisin ilmastosopimuksen parlamentin hyväksyttäväksi syksyn aikana, Erdogan sanoi maailman johtajille.

Erdoganin koalitiolla on enemmistö paikoista Turkin parlamentissa, joten sopimuksen ratifioimisen pitäisi olla muodollisuus. Erdoganin mukaan tarkoituksena on viedä ratifiointiprosessi loppuun ennen marraskuussa Glasgow’ssa pidettävää YK:n ilmastohuippukokousta.

Pariisin ilmastosopimuksen tarkoituksena on hillitä maailman hiilidioksidipäästöjä, jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin pysäytettyä.