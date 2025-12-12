Politiikka
Kiinan halpatavaravyöry aisoihin – EU lätkäisee alle 150 euron paketeille kolmen euron maksun
EU:n valtiovarainministerit ovat sopineet kolmen euron tullimaksusta kaikille unionin ulkopuolelta tuleville, alle 150 euron arvoisille paketeille. Tavoitteena on hillitä Sheinin ja Temun kaltaisista verkkokaupoista tulevien pakettien valtavaa määrää.
Maksua aletaan periä heinäkuun alusta alkaen, ja sitä peritään, kunnes alle 150 euron pakettien tullivapaus poistuu. Viime kuussa EU päätti tullivapauden poistamisesta alle 150 euron arvoisilta, suoraan kuluttajille toimitettavilta paketeilta, mutta linjaus on tulossa voimaan vasta vuonna 2028.
Viime vuonna tällaisia paketteja tuli EU:hun 4,6 miljardia, mikä tarkoittaa enemmän kuin 145 pakettia sekunnissa. Niistä yli 90 prosenttia tuli Kiinasta. EU-asiantuntijat ovat arvioineet, että määrä jatkaa kasvuaan.
Tulli arvioi marraskuussa, että Suomeen tulee kuluvan vuoden aikana yhteensä jopa 50 miljoonaa alle 150 euron verkkokauppalähetystä. Myös niistä valtaosa on peräisin Kiinasta.
EUROOPPALAISET kauppiaat pitävät kilpailua esimerkiksi Sheinin, Temun ja AliExpressin kanssa epäreiluna, sillä EU:n ulkopuolelta tulevat tuotteet eivät välttämättä täytä unionin vaatimuksia.
Pakettien vyöry on puhuttanut Suomessakin. Esimerkiksi Keskuskauppakamari on vaatinut toimia kiinalaisista verkkokaupoista tulevan halpatuonnin rajoittamiseksi. Ultrapikamuodin ja krääsäkaupan epäreilun aseman rajoittamista vaativa Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite lähetettiin eduskunnalle lokakuussa.
Erityisesti Ranskassa päättäjiin on kohdistunut kovaa painetta kitkeä pakettirallia Kiinasta. Ranskan valtiovarainministeri Roland Lescure kutsuikin tuoretta päätöstä voitoksi EU:lle. Hänen mukaansa Eurooppa ottaa nyt konkreettisia askelia suojellakseen sisämarkkinoitaan ja kuluttajiaan.
EU:ssa on esitetty alle 150 euron paketeille myös kahden euron käsittelymaksua.
Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 16.25.
