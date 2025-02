Kiinteistöpalvelualan tes-neuvottelut pyörähtivät käyntiin

PAMin tärkein tavoite neuvotteluissa on kiinteistöpalvelualan työntekijöiden ostovoiman vahvistaminen. Kiinteistöpalvelualan yleisimmät ammattinimikkeet ovat siivooja ja kiinteistönhoitaja.

– Kiinteistöpalvelualan työntekijät tekevät kaikkien arjessa näkyvää korvaamatonta työtä ja siitä pitää maksaa elämiseen riittävä palkka. Monen alan työntekijän taloudellinen tilanne on todella tiukka hintojen rajun nousun ja sosiaaliturvan leikkausten jäljiltä. Syntynyt ostovoimakuoppa on nyt paikattava palkankorotuksilla, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

PAM tavoittelee kiinteistöpalvelualan kuukausipalkkohin 250 euron korotusta. Kokoaikatyössä tavoite tarkoittaa korotuksina ensimmäiselle vuodelle kuusi prosenttia, kuitenkin vähintään 150 euroa ja toiselle vuodelle neljä prosenttia, kuitenkin vähintään 100 euroa. Tuntipalkkoihin tämä tarkoittaa 93 sentin korotusta ensimmäisenä ja 62 sentin korotusta toisena vuonna.

PAMille on tärkeää, että työssä karttuneesta ammattitaidosta ja osaamisesta palkitaan. Liitto muistuttaa, että kokenut ja tehokkaasti työnsä hoitava työntekijä on työnantajalle arvokas ja sen tulee näkyä myös palkassa. PAM katsoo, että tämä on myös yksi konsti ratkaista alan työvoimapulaa.