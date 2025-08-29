Kiinteistöyhtiö Lakean konkurssi vahvistui – asukkaiden pelot yltyvät

Kiinteistöyhtiö ja asuinrakennuttaja Lakean konkurssiuutisen jälkeen asukkaiden epävarmuus jatkuu ja osa pelkää menettävänsä rahansa ja kotinsa. Konkurssimenettelystä ei ennakoida helppoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Seinäjoelle perustettu, valtakunnallisesti operoinut Lakea Oy jätti tiistaina konkurssihakemuksen Pohjanmaan käräjäoikeuteen. Oikeus asetti yhtiön konkurssiin torstaina.

Konkurssipesän pesänhoitajana toimiva Asianajotoimisto Krogeruksen asianajaja Heikki Vesa kertoo medialle lähetetyssä tiedotteessa, että konkurssimenettely on vasta käynnistynyt ja velallisyhtiötä, sen omistuksia, sopimussuhteita ja toimintaa koskevat selvitykset ovat alkuvaiheessa.

- Kyseessä on poikkeuksellisen laaja ja monimutkainen kokonaisuus, Vesa sanoo.

Hänen mukaansa konkurssihallinto tiedottaa selvityksen edettyä Lakean vuokralaisia ja Omaksi-asujia näiden sopimuksiin liittyvistä asioista.

Lakean lisäksi yhtiön 24 taloyhtiötä on haettu konkurssiin. Näistä päätökset tulevat erikseen.

LAKEAN TALOYHTIÖISSÄ asuvat Omaksi-asukkaat pelkäävät menettävänsä rahansa ja kotinsa. Asukkailla voi olla koteihinsa kiinnitettynä kymmeniätuhansia euroja.

- Omasta puolestani voin sanoa, ettei tämä tilanne kovin hyvältä vaikuta, sanoo Jenny Kauppinen. Hän on toiminut Lakean Omaksi -asukkaiden muodostaman Omaksi sopijoiden tuki -yhdistyksen puheenjohtajana tämän viikon maanantaista lähtien.

Omaksi-järjestelyssä asukas on maksanut seitsemän prosenttia asunnon hinnasta, minkä jälkeen asuntoa on lunastettu kuukausittaisilla vastikkeilla.

Kauppinen asuu Lakean Pikku-Keimola-kohteessa Vantaalla. Hän muutti saunalliseen kaksioon loppuvuodesta 2017.

Vaikka Lakean huono tilanne oli ollut tiedossa jo useamman kuukauden, tieto konkurssista oli kuitenkin järkytys.

- Kun kuulin tiistaina, että Lakea hakeutuu konkurssiin ja ajaa meidät taloyhtiötkin konkurssiin, niin kyllähän se oli aika shokeeraava uutinen itselle. Olin kuitenkin toivonut, että olisi päästy saneeraukseen ja mahdollisesti meidän jo maksamamme rahat, asunnot ja taloyhtiöt olisivat olleet pelastettavissa, Kauppinen sanoo.

Tilanne on hänen mukaansa jatkunut raskaana jo toukokuusta asti. Lakean tilanne on painanut takaraivossa jollain lailla koko ajan.

Kauppinen ei osaa arvioida, miten moni asukas on muuttanut pois Lakean Omaksi-asunnoista toukokuun jälkeen, mutta esimerkiksi Lakean omistuksessa olevista asunnoista on ollut ainakin hänen yhtiössään liikettä pois.

Toistaiseksi esimerkiksi huolto ja siivous ovat toimineet taloyhtiössä normaalisti. Asukkaat maksavat vastikkeista vain yhtiövastiketta, rahoitusvastike on ollut jäissä kesäkuusta lähtien.

Kauppisen mukaan Lakean tiedotteet yhtiön tilanteen kehittymisestä ovat tulleet asukkaille samoihin aikoihin kuin ne on laitettu yleiseen jakeluun. Hän pitää tiedottamista asukkaiden suuntaan melko heikkona.

- Ylimääräistä tiedottamista, jossa meille kerrottaisiin konkreettisesti, mitä tapahtuu, ei ole ollut, Kauppinen toteaa.

ASUKKAIDEN yhdistys on aiemmin ollut yhteydessä kuntiin, joiden alueille Lakea on rakennuttanut Omaksi-asuntoyhtiöitä ja ehdottanut, että kunnat ostaisivat yhtiöiden osakekannan. Toiveena on ollut, että asukkaat olisivat saaneet jatkaa asumista samaan tapaan kuin aiemminkin.

Toistaiseksi kunnat eivät ole ilmaisseet aikovansa toimia näin. STT oli yhteydessä Jyväskylän ja Seinäjoen kaupunkeihin ja molemmista kerrottiin, ettei asiasta ole tehty päätöstä ja tilannetta arvioidaan.

MONET Omaksi-asiakkaat ovat myös tehneet rikosilmoituksia Lakean toiminnasta. Esimerkiksi lakiasiaintoimisto Heikkilä & Co teki heinäkuussa rikosilmoituksen reilun 200:n Omaksi-sopimuksen tehneen yksityishenkilön puolesta.

Rikosilmoituksessa nostetaan esiin muun muassa laajat epäilykset sopimusrikkomuksista, harhaanjohtavan markkinoinnin käytöstä ja varojen väärinkäytöstä, lakiasiantoimisto listaa.

Lakiasiantoimisto kertoi torstaina julkaistussa tiedotteessaan, että konkurssihakemuksen myötä Omaksi-sopijoiden juridinen asema selkeytyy ja heistä tulee Lakean ja sen konkurssipesien velkojia. Lakiasiaintoimiston asiakkaiden saatavien yhteismäärä nousee yli 10 miljoonaan euroon.

Teksti: STT / Anna-Elina Perttula