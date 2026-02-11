Kotimaa
11.2.2026 07:46 ・ Päivitetty: 11.2.2026 07:46
Kiintiömetsästyksen tulos: saaliiksi 82 sutta
Suden kiintiömetsästyksen aikana saatiin saaliiksi 82 sutta, kertoo Suomen riistakeskus.
Yhteensä susikiintiö oli sata sutta.
Kiintiömetsästys alkoi tammikuun alussa ja päättyi eilen. Kiintiömetsästyksen aikana susia metsästettiin 16 alueella, joista kymmenellä kiintiö saatiin täyteen.
Kiintiömetsästys sujui Suomen riistakeskuksen mukaan suunnitellusti ja viranomaisten ohjeistusta noudattaen.
Riistakeskuksen mukaan maaliskuun susitilannetta kuvaava kanta-arvio julkaistaan kesäkuun lopulla.
