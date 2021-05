Kiista EU:n elpymispaketista – Sari Essayh nimesi eduskunnassa ”suurimman häviäjän”

Kristillisdemokraattinen puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah pitää EU:n omien varojen päätöstä peruttamattomana askeleena kohti yhteisen velan, verojen ja tulonsiirtojen määrittämää liittovaltiounionia. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Perustuslakivaliokunnan vaatimus kahden kolmasosan määräenemmistöstä osoittaa, että elpymisvälineen hyväksymisessä on kyse merkittävästä toimivallan siirrosta kansalliselta tasolta EU-tasolle. Kysymys kuuluu, haluammeko todella olla kaventamassa omaa päätösvaltaamme”, Essayah sanoi KD:n ryhmäpuheessa eduskunnassa.

Vetoamalla elpymisvälineen ainutkertaisuuteen hallitus on Essayahin mukaan halunnut välttää keskustelun niistä kehityskuluista, jotka vievät unionia Suomen näkökulmasta epäedulliseen suuntaan.

”Velan kasvun myötä kasvaa paine lisätä uusia EU-tason veroja yhteisen velan takaisin maksamiseksi. Komissio kaavailee myös suomalaisiin yrityksiin ja pääomiin kohdistuvia veroja.”

KD:n mielestä talouden näkökulmasta elpymisväline tulee suhdannepoliittisesti myöhään, aiheuttaa pienissä kansantalouksissa ylikuumenemista ja vääristää kilpailua muiden EU-maiden hyväksi sekä heikentää Suomen suhteellista kilpailuasemaa.

Kristillisdemokraatit on ensikeskusteluista alkaen tuonut esille, että rahoituskehys ja elpymisväline olisi voitu pitää erillään, ja avata elpymisväline esimerkiksi hallitusten välisellä sopimuksella vain siihen halukkaille maille.

”Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään rahasta, vaan myös luottamuksesta. Siitä, voimmeko suomalaisina luottaa, että yhteisesti sovituista säännöistä ja periaatteista pidetään kiinni eikä niitä lähdetä kriisin tullen venyttämään ja kiertämään. Suurin häviäjä tässä järjestelyssä on EU itse. Kun itsenäisten jäsenvaltioiden eurooppalaista yhteistyötä yhteisten pelisääntöjen kunnioittamisen pohjalta vaaliva, vastuullisen taloudenpidon ja no bail out -periaatteen pohjalta toimiva linja hylätään, katoaa järjestelmän legitimiteetti kansalaisille.”

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei hyväksy EU:n omien varojen päätöstä ja esittää hallituksen esityksen hylkäämistä.