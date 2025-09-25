Politiikka
25.9.2025 05:45 ・ Päivitetty: 25.9.2025 05:45
Kiistelty alkoholiesitys tänään esillä eduskunnassa – Kristilliset vastahangassa
Lakiesitys alkoholijuomien kotiinkuljetuksesta ja etämyynnistä on jälleen valtioneuvoston istunnon asialistalla tänään. Neuvottelut kiistellystä alkoholiesityksestä jatkuivat eilen iltatunneille.
Esitetty lainsäädäntö mahdollistaisi alkoholin kotiinkuljetuksen ja sallisi myös väkevien juomien ostamisen etämyynnistä muista EU-maista.
Maanantaina kristillisdemokraattien liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala pysäytti esityksen käsittelyn.
Eilen Poutala sanoi STT:lle, ettei hän usko, että asiasta syntyy hallituskriisi.
- Eiköhän me eteenpäin päästä. En usko, että tämä tähän kaatuu.
Esityksen odotetaan päätyvän tällä kertaa eduskuntaan.
KRISTILLISET ei halua, että ulkomaisille yrityksille sallittaisiin vahvojen alkoholijuomien etämyynti Suomeen, kun suomalaiset toimijat voisivat myydä vain enintään kahdeksanprosenttisia juomia. Puolueen mielestä kahdeksan prosentin raja on asetettava myös ulkomaisille etämyyntiyrityksille.
Korkein oikeus on aiemmin todennut, että etämyynti on sallittua EU:n sisällä eikä Suomi voi asettaa sille mitään prosenttirajoja.
STT:lle kerrottiin keskiviikkona hallituslähteistä, että esityksestä on tehty notifiointi eli pyydetty EU:n kanta. Se voi tulla jo loppuviikosta, ja oletusarvo on, että esitys on nyt EU:n edellytysten mukainen.
