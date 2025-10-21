Politiikka
21.10.2025 12:21 ・ Päivitetty: 21.10.2025 12:17
Kiistelty EU:n metsäseurantahanke kaatui europarlamentissa
EU-parlamentti hylkäsi tiistaina komission esityksen metsien monitorointikehyksestä, joka olisi yhtenäistänyt muun muassa maastopalo- ja tuhoeläintietojen keräämistä. Vastustajien mielestä hanke olisi vain lisännyt EU:n valtaa suomalaismetsiinkin.
Parlamentti hylkäsi esityksen äänin 370-264. Yhdeksän meppiä äänesti tyhjää.
Euroopan komissio teki marraskuussa 2023 esitykset jäsenmaiden metsien yhtenäisestä monitoroinnista ja pysyvän metsäkomitean uudistamisesta.
Monitorointiasetuksen tarkoituksena olisi varmistaa, että saatavilla on tarvittavaa metsädataa rajat ylittävien uhkien, kuten tuhoeläimien, kuivuuden ja maastopalojen vaikutusten torjumiseksi.
PARLAMENTIN suurin ryhmä, kokoomuksen EPP ja eurooppalaisen laitaoikeiston edustajat ovat vastustaneet komission esitystä.
EPP:n mielestä esitys olisi muun muassa tuonut mukanaan turhaa byrokratiaa, koska monella jäsenmaista on jo omia monitorointivälineitä käytössään.
Suomalaismeppi Katri Kulmuni Renew-ryhmästä sanoi viestipalvelu X:ssä puoltaneensa esityksen kaatamista, koska se olisi lisännyt EU:n valtaa metsäasioissa ja tuonut Suomelle lisää kustannuksia.
Eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen mukaan asetus olisi puolestaan ollut tärkeä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja metsien suojelun kannalta, sillä se olisi harmonisoinut tietojen keräämistä.
Suomen Luonnonsuojeluliitto totesi vuonna 2024, että koska Suomella on olemassa jo valmiiksi hyviä käytäntöjä metsätiedon keräämisestä, siirtyminen Euroopan laajuiseen järjestelmään olisi tuskin ollut kovin vaikeaa.
ESITYSTÄ puolustivat parlamentissa muun muassa vihreät.
- EPP päätti taas liittoutua laitaoikeiston kanssa tappaakseen esityksen, joka olisi lisännyt tieteellistä tietoa metsistämme ja jota olisi käytetty paitsi metsien suojeluun, myös tuhoisien maastopalojen estämiseksi, kuvaili vihreiden ruotsalaismeppi, ympäristövaliokunnan varjoesittelijä Pär Holmgren tiedotteessa.
Suomalaismepeistä esityksen hylkäämistä vastaan äänestivät vasemmiston Li Andersson, Jussi Saramo ja Merja Kyllönen sekä vihreiden Maria Ohisalo ja Ville Niinistö. Vastaan ryhmänsä kannasta poiketen äänesti myös EPP:n Sirpa Pietikäinen.
Hylkäämistä puolsivat EPP:n Mika Aaltola, Pekka Toveri ja Aura Salla, Renewin Anna-Maja Henriksson, Katri Kulmuni ja Elsi Katainen. Sebastian Tynkkynen oli poissa.
Suomalaisdemarien kannat jakautuivat: Maria Guzenina äänesti esityksen hylkäämisen puolesta ja Eero Heinäluoma vastaan.
Teksti: STT / Sanna Raita-aho
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.