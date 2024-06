Kiljunen ja Kari: Uusi sopimus ei muuta Suomen linjaa ydinaseettomuudesta

Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyösopimus, DCA, on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Demokraatti Demokraatti

SDP:n kansanedustajat Kimmo Kiljunen ja Mika Kari toteavat tiedotteessaan, että sopimuksen yhteydessä on korostettu myös ydinasekieltoa Suomessa. DCA-sopimusta koskevasta hallituksen esityksestä käytiin lähetekeskustelu eduskunnassa tiistaina.

Suomen Nato-jäsenyys ja puolustusyhteistyön tiivistäminen Yhdysvaltojen kanssa ovat herättäneet paljon keskustelua siitä, miten nämä muuttavat Suomen ydinaselinjauksia. Kansanedustajat Kiljunen ja Kari korostavat ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) esittelypuheenvuorossaan esiintuomaa seikkaa siitä, että ydinräjähteiden kohdalla DCA-sopimuksen periaate Suomen suvereniteetin, lainsäädännön ja kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden kunnioittamisesta on merkityksellinen.

– Kuten ministeri omassa puheenvuorossaan vahvasti toi esille, tämän sopimuksen puitteissa on olemassa niin sanottu ydinaserajoite. Kaikki Pohjoismaat tässä mielessä ovat ydinasevapaita alueita, ja tämä sopimus ei muuta tätä perustilannetta. Suomessa on ydinenergialaki voimassa. Tämä on nähtävä myös osana Suomen Nato-jäsenyyttä, jossa meillä on hyvin keskeisellä sijalla puolustusyhteistyö Pohjoismaiden kanssa, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen sanoo tiedotteessa.

KANSANEDUSTAJAT toteavat, että suvereniteetin kunnioittamiseen sisältyy DCA-sopimuksen mukaisesti olennaisena osana velvollisuus molempien osapuolten näkemysten kuulemiseen, eli konsultaatioon. Ministeri Valtonen totesi lähetekeskustelussa eduskunnalle, että konsultaatiossa Suomen on mahdollista ilmoittaa, että lainsäädäntömme ei mahdollista ydinräjähteiden maahantuontia. Tällöin Yhdysvaltojen tulisi ministerin mukaan pidättäytyä kyseisestä toiminnasta ja toimia Suomen kannan mukaisesti.

– Voimassa oleva ydinenergialakimme kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin samoin kuin niiden valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen Suomessa. On tärkeää, että myös ministeri Valtonen painotti tätä omassa puheenvuorossaan. DCA-sopimuksessa on sitouduttu noudattamaan Suomen suvereniteettia, lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, joten ydinasekielto maassamme on tältä osin yksiselitteinen. Vaikka olemme Naton jäsenmaana viime kädessä myös Yhdysvaltain ydinasepelotteen sateenvarjon alla, DCA-sopimus ei tuo muutosta siihen, että maahamme ei saa ydinräjähteitä tuoda, puolustusvaliokunnan pitkäaikainen jäsen Mika Kari sanoo tiedotteessa.