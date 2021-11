”Kilpailukieltosopimusten runsas ja perusteetonkin käyttö on jäykistänyt korkeakoulutettujen työmarkkinoita” – Akava tyytyväinen sääntelyn tiukentamiseen

Akava on tyytyväinen, että kilpailukieltosopimuksia koskevaa sääntelyä tiukennetaan ja perusteettomia kilpailukieltosopimuksia pyritään rajoittamaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö kommentoi tiedotteessaan eduskunnassa tänään hyväksyttyjä kilpailukieltosopimuksia koskevia lainsäädäntömuutoksia.

– Kilpailukieltosopimusten runsas ja perusteetonkin käyttö on jäykistänyt korkeakoulutettujen työmarkkinoita ja hankaloittanut työvoiman liikkuvuutta ja rekrytointeja. Työntekijälle kilpailukiellon sidonnaisuusaika on tarkoittanut merkittävää ansiotulojen vähentymistä. On kestämätöntä, että kilpailukieltosopimuksilla on voitu estää osaavan työvoiman työpaikan vaihdokset ja siirtyminen kilpailevan yrityksen palvelukseen, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder sanoo tiedotteessa.

Fjäderin mukaan Akava ammattiliittoineen on tehnyt aktiivista vaikuttamistyötä lainsäädäntömuutosten aikaansaamiseksi, koska kilpailukieltosopimukset ovat yleistyneet akavalaisten palkansaajien joukossa.

– On hienoa, että muutokset ovat edenneet ja meillä on jatkossa paremmat keinot rajoittaa perusteetonta kilpailukieltojen käyttöä, hän sanoo.

Lain mukaan työnantajan tulee maksaa työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksessa sovitulta rajoitusajalta. Jatkossa korvauksen suuruus olisi kuuden kuukauden kilpailukielloissa 40 prosenttia palkasta ja tätä pidemmissä kilpailukielloissa 60 prosenttia.

Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto sanoo tämän olevan hyvä parannus nykytilaan, vaikka se ei vastaa täysin Akavan toivomaa ratkaisua.

– Sidonnaisuusajalta maksettava korvaus turvaa jatkossa paremmin kilpailukieltosopimuksen solmineen työntekijän toimeentuloa ja tämä hillitsee perusteettomien kilpailukieltosopimusten tekemistä. Sääntelyn tiukentamisen odotamme parantavan korkeakoulutetun työvoiman liikkuvuutta. Katsomme kuitenkin, että korvauksen olisi pitänyt olla täysimääräinen koko rajoituksen ajalta, Murto sanoo tiedotteessa.

Murto pitää perusteltuna myös kansainvälisen työvoiman liikkuvuuden näkökulmasta, että kilpailukieltosopimusten käyttöä pyritään hillitsemään Suomessakin sekä vähentämään työntekijöille niistä aiheutuvaa haittaa.

– Lainsäädännön tiukentaminen on hyvä edistysaskel. On tärkeää seurata jatkossa, että lainsäädäntömuutos toimii tavoitteensa mukaisesti ja perusteettomat kilpailukieltosopimukset saadaan poistettua työmarkkinoilta, Murto sanoo.