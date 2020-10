Kim Berg: Hoitoala koetaan hyvin raskaaksi ja myös palkka on liian alhainen – ”Siksi tämä on myös tasa-arvokysymys, joka meidän on Pohjoismaissa asetettava etusijalle”

Pohjoismaiden neuvosto kokoontui tällä viikolla vuosittaiseen istuntoonsa, mutta poikkeuksellisesti kokonaan etäyhteyksillä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta sai vieraakseen Tanskan tasa-arvo ja pohjoismaisen yhteistyön ministerin Mogens Jensenin (S). Jensen totesi esittelypuheessaan, että tasa-arvo on kaikissa Pohjoismaissa yksi tärkeimmistä painopistealueista. SDP:n kansanedustaja Kim Berg kertoo tiedotteessa halunneensa nostaa valiokunnan kokouksessa esiin nimenomaan tasa-arvon työelämässä.

”Suomen terveydenhuollossa nähdään kehityskulku, jossa monet terveydenhuollon ammattilaiset harkitsevat ammatinvaihtoa. Tämän lisäksi meillä on ollut vaikeuksia saada nuoria valitsemaan hoitotyö ammatikseen. Hoitoala on koettu hyvin raskaaksi, erityisesti nyt koronaepidemian aikana. Valitettavasti myös palkkataso on liian alhainen. Tämä koskee erityisesti hoitotyötä tekeviä naisia. Siksi tämä on myös tasa-arvokysymys, joka meidän on Pohjoismaissa asetettava etusijalle.”

Jensen muistutti omassa puheessaan, että koronaepidemia vaikuttaa moniin aloihin. Tanskassa ei ole vielä nähtävillä sellaista suuntausta, jossa huomattavan monet hoitajat haluaisivat vaihtaa ammattia. Jensenin mukaan ratkaisevan tärkeä kysymys on naisten ja miesten välinen palkkaero. Huomiotta ei voi myöskään jättää työpaikoilla tapahtuvaa seksuaalista häirintää.

Berg sanoi, että tasa-arvon edistämisen otetaan erittäin vakavasti oman valiokunnan vuoden 2021 työsuunnitelmassa.

”Ensi vuoden tavoitteemme on, että Pohjoismaat edistävät työmarkkinoiden tasa-arvoa ja sitä, että samasta työstä maksetaan samaa palkkaa. Lisäksi on torjuttava seksuaalista häirintää ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa sekä purettava toimimattomia valtarakenteita.”

Suomi aloittaa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskautensa vuonna 2021.

”Puheenjohtajuuskausi tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen. Olen ylpeä myös siitä, että pääministeri Sanna Marin kertoi ensi vuoden linjauksiin sisältyvistä suuntaviivoista aktiivisen yhteistyön kehittämiseksi. Näin Pohjolasta luodaan entistä vihreämpi, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti kestävämpi.”