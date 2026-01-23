Politiikka
23.1.2026 11:20 ・ Päivitetty: 23.1.2026 11:20
Kim Berg pyytää anteeksi
SDP:n kansanedustaja Kim Berg on esittänyt Facebook-julkaisussaan julkisen anteeksipyynnön.
- Pyydän anteeksi, että olen harkitsemattomalla sanomisellani loukannut jotain kuulijaa. Otan tästä opikseni, hän kirjoitti perjantaina.
Torstaina Berg oli kirjoittanut pitävänsä kohtuuttomana, että häntä syytetään yhden huonon sanavalinnan vuoksi häirinnästä julkisesti.
ILTA-SANOMAT kirjoitti aiemmin, että Berg olisi kysellyt SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksen illanvieton jatkoilla vuonna 2023 useilta naispuolisilta eduskuntaryhmän työntekijöiltä, olivatko nämä kokeneet häirintää ja jos eivät, haluaisivatko tulla häirityksi.
Torstaina Berg sanoi, ettei tunnista lehden kuvaamaa tapausta.
Häirintä nousi keskusteluun kansanedustaja Ville Merisen (sd.) kerrottua, että eduskunta-avustajia on kohdeltu huonosti ja häiritty.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.