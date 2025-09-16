Kim Berg: Tämä on Orpon-Purran hallituksen suurimpia epäonnistumisia

Ennen valtaan nousuaan hallitus lupasi suuria. Velkaantuminen piti lopettaa kuin sormia napsauttamalla, Suomi kääntää kestävään kasvuun ja suomalaisten elämän parantua. Kim Berg SDP:n kansanedustaja, Vaasa

Näin ei ole käynyt.

Sen sijaan Petteri Orpon (kok) ja Riikka Purran (ps) hallitus on heilutellut hurjana saksia pienituloisimmille, heikentänyt kaikille yhteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja sekä rapauttanut työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla.

Tilanne on surullinen: velkataakka kasvaa edelleen, konkurssien määrä on noussut ja häädöt kodeista ovat lisääntyneet. Kaikesta huolimatta Orpon-Purran hallitus on valinnut antaa veronalennukset kaikkein rikkaimmille.

Alle 9 000 euroa tienaaville palkansaajille jää käytännössä luu käteen, kun hallitus poistaa verovähennyksiä ja työttömyysvakuutusmaksut kohoavat heikon työllisyystilanteen seurauksena.

TEKEMÄÄNSÄ politiikkaa hallitus on perustellut paitsi säästöillä Suomen talouteen, myös työllisyysasteen nostamisella. Hallitus lupasi toimiensa avulla päästävän 100 000 uuteen työlliseen. Todellisuus on osoittanut toista, toimet eivät ole tepsineet.

Työttömyysluvut ovat tällä hetkellä järjettömän korkealla. Luvatun 100 000 työllisen sijasta saldo on 80 000 miinuksella, kun aloitetaan vertailu siitä hetkestä, kun hallitus aloitti työnsä.

Jopa Pohjanmaalla, joka on perinteisesti ollut hyvän työllisyyden aluetta, työttömyys on kasvanut rajusti. Heinäkuussa 2023 Pohjanmaalla työttömiä oli runsaat 8 600 henkilöä. Tämän vuoden heinäkuussa työttömien määrä oli noussut jo yli 10 000 henkilöön.

Usein Orpon-Purran hallitus vetoaa suhdanteeseen yrittäessään selittää sitä, miksi todellisuus näyttää niin synkältä. Suhdanne on kuitenkin sama koko Euroopassa, mutta eurooppalaisessa vertailussakaan Suomen tilanne ei näytä hyvältä.

Milloin hallitus itse myöntää, että se on epäonnistunut työllisyyspolitiikassaan?

Myös siinä joukossa Suomi on vajonnut pahnanpohjimmaisten joukkoon. Vain Espanja on työttömyydessä Suomen edellä, mutta sielläkin tilanne on muuttumassa parempaan. Ei varmasti mene enää kauaa, niin Espanja porskuttaa Suomen ohitse. Sitten Suomi nähdään pohjalla.

On aina syytä muistaa, että työttömyyslukujen takana on oikeita ihmisiä. Ihmisiä, joiden työt ovat lähteneet alta, ja jotka eivät ole löytäneet uusia, koska hallituksen keinot eivät toimi.

SYKSYN BUDJETTIRIIHESSÄ hallitus toki päätti, että se tarttuu viimein toimeen työllisyyskehityksen korjaamiseksi. Aiemmat toimet kun ovat keskittyneet lähinnä työttömien kurittamiseen.

Työllisyyspaketti tulee kuitenkin liian myöhään ja vaatimattomana. On hyvä, että toimia on suunnattu erityisesti nuorille, mutta pitkäaikaistyöttömiä ei paketissa vaikuta olleen huomioitu mitenkään, siitä huolimatta että lähestymme 1990-luvun laman korkeita lukemia.

Työttömyys on yksi hallituksen suurimpia epäonnistumisia. Jäljelle jää vain kysymys, johon vastausta ei ole vielä saatu:

Milloin hallitus itse myöntää, että se on epäonnistunut työllisyyspolitiikassaan, ja alkaa tehdä sen mukaisia toimenpiteitä?

Kirjoittaja on SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Vaasasta.