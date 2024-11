Kimmo Kiljunen kannattaa keskustelua jalkaväkimiinoista – “Ensimmäiseksi odotetaan hallituksen näkemystä”

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) pitää puolustusvoimien komentajan Janne Jaakkolan jalkaväkimiinoihin liittyvää avausta hyvin painavana. Myös Kiljusen mukaan Suomessa on syytä ryhtyä keskustelemaan siitä, pitäisikö Ottawan sopimukseen sisältyvästä jalkaväkimiinojen kiellosta irtautua.

Jaakkola nosti aiheen esiin MTV:n Uutisextran haastattelussa lauantaina. Hän perusteli avaustaan turvallisuusympäristön muutoksella, joka on tapahtunut sen jälkeen, kun Suomen luopui jalkaväkimiinoista ja liittyi Ottawan sopimukseen vuonna 2012.

– Sopimukseen liittyminen ja korvaavat hankinnat kuvastivat sen maailmanajan tapahtumia. Nyt turvallisuusympäristö on aivan erilainen. Esimerkiksi venäläisten käyttämä jalkaväen massamainen käyttö on luonut vähän uuden asetelman siihen, millä tavalla meidän pitää valmistautua sotilaalliseen voimankäyttöön, Jaakkola sanoi Ukrainan sodan tapahtumiin viitaten MTV:lle.

KYSYMYS mahdollisesta Ottawan sopimuksesta irtautumisesta kuuluu Jaakkolan mukaan kuitenkin poliitikoille.

– On aina iso asia, jos puolustusvoimien komentaja ilmaisee tarpeita ja viittaa turvallisuustilanteeseen, minkä mekin tunnistamme, että ei ole paras mahdollinen tällä hetkellä. Kun tuossa asemassa oleva henkilö puhuu puolustuksen tarpeista, se on aina otettava vakavasti. Yhdyn siihen näkemykseen, että aiheesta on hyvä keskustella, Kiljunen sanoo.