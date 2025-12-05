Oppositiossa pelätään susilain laajentamista karhuun, ilvekseen ja ahmaan

Osa Demokraatin tavoittamista opposition edustajista pelkää hallituksen runnovan läpi metsästyslain muutosta, joka sallisi kaikkien suurpetojen kiintiömetsästyksen koko Suomessa. Susanna Luikku Demokraatti Simo Alastalo Demokraatti

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta käsittelee parhaillaan pika-aikataululla sudenmetsästystä helpottavaa lakimuutosta, johon hallituspuolueet ajavat pykälämuutoksia. Kaikilla opposition edustajilla ei ole tietoa ehdotettujen muutosten sisällöstä.

Hallituspuolueiden otteita valiokunnassa luonnehditaan todella rumiksi. Kiire ”päästä tappamaan susia jo tammikuun alussa” on niin kova, että valiokunnassa toimitaan osan edustajista mukaan hyvän lainsäädäntömenettelyn vastaisesti.

Mikäli metsälle halutaan heti vuoden alussa, valiokunnan tulisi saada metsästyslain muutoksesta aikaiseksi mietintö tulevana tiistaina. Valiokunta kokoontuu seuraavan kerran maanantai-iltapäivänä.

Oppositio ei ole metsästyslain suhteen yhtenäinen. Keskustassa susien ja muidenkin suurpetojen metsästykseen suhtaudutaan sallivammin kuin esimerkiksi vasemmistoliitossa, vihreissä ja osin myös SDP:ssä.

VALIOKUNNAN ongelmat kilpistyvät oppositioedustajien mukaan tulevan muutoksen sisältöön ja käsittelyprosessiin. Kaikkien suurpetojen kirjoittaminen mukaan koetaan oppositiossa asiayhteydestä erillään olevana lisäyksenä, joka voisi toteutuessaan olla EU-oikeuden vastainen.

Suden, karhun ja ilveksen lisäksi suurpetoihin luetaan Suomessa myös ahma, jonka metsästys on nykyisin sallittua poikkeusluvalla pohjoisella ja itäisellä poronhoitoalueella.

Ilves, karhu ja ahma ovat EU:n luontodirektiivin mukaan lajeina tiukan suojelun piirissä. Suden suojelustatusta puolestaan höllennettiin kesäkuussa. Jos kiintiömetsästystä haluttaisiin laajentaa sudesta muihin suurpetoihin, siihen vaadittaisiin Demokraatin haastattelemien opposition edustajien mukaan joko hallituksen täydentävä esitys tai kokonaan uusi hallituksen esitys.

Demokraatin lähteiden mukaan perjantainen valiokuntakokous oli ”sekä sekava että sopimaton”. Oppositioedustajat muistuttavat, että kiintiömetsästystä laajentamaan pyrkivät hallitustahot ovat ohittamassa EU-lainsäädännön ohella muun muassa perustuslakivaliokuntaa ja velvollisuutta kuulla asiantuntijoita.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN neuvotteleva virkamies Sami Niemi kertoi Demokraatille, ettei ole tietoinen muutosesitykseen tehdyistä lisäyksistä.

– Jos niitä on, ne ovat valiokunnan tekemiä, jonka kuultavana olin viimeksi tänään. Meiltä ei ole lähtenyt lausuntoa, jossa olisi esillä muu kuin suden metsästys.

Demokraatin lähteiden mukaan hallituspuolueet olisivat kieltäytyneet järjestämästä valiokunnassa ylimääräisiä asiantuntijakuulemisia, vastinekuulemisia tai oikeudellista arviointia.

Kiintiömetsästyksen laajentamista myös karhuun ja ilvekseen on esittänyt Metsästäjäliitto.