Kimmo Kiljunen putosi helppoon informaatioansaan ihan itse – ja tämä möhläyksestä pitää oppia

Kansanedustaja Kimmo Kiljusen esiintymismöhläys osoittaa, etteivät päättäjät vieläkään tunnista informaatiovaikuttamisen miinakenttiä. Petri Korhonen Demokraatti

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kiljunen (sd.) otti eduskunnassa vastaan suomenvenäläisen Aleksanterinliiton vierailijaryhmän, ja päätyi varomattomalla höpöttelyllään heidän propagandavaltikseen.

28. lokakuuta tehdyn videotaltioinnin perusteella Kiljunen sanoi ryhmälle muun muassa pitävänsä venäläisten kiinteistökauppojen rajoittamista rasistisena.

Suomalaista iltapäivälehdistöä hän moitti “raskaasta informaatiovaikuttamisesta” ja kertoili myös, ketkä puoluetoverit ovat hänen kanssaan samoilla linjoilla Venäjä-politiikasta.

Nyt Kiljunen on pyytänyt puheitaan julkisesti anteeksi. Syytäkin on, jo pelkästään mediapuheista: yleensä lehdistöä haukkuvat näin perusteettomasti lähinnä oikeistopopulistit. Myös SDP on sanoutunut irti edustajansa puheista.

Kiljusen esiintymisen outouksista kertoi ensimmäisenä toimittaja Outi Salovaara X-tilillään.

Video on nyttemmin muutettu YouTubessa yksityiseksi, eikä se todennäköisesti ehtinyt muutamassa viikossa levitä kovin laajalle. Nyt julkinen kohu tekee siitä paljon aiempaa kiinnostavamman, mikä on harmillista.

Video on nimittäin Suomen ulkopolitiikkaa vastustaville toimijoille kätevä näyte siitä, että ulkoasiainvaliokunnan pomolla olisi muka oma eriävä näkemyksensä Suomen turvallisuusvalinnoista ja -motiiveista.

VAROMATTOMIIN vapaamuotoisiin puheisiin sortuu moni vaikuttaja, ja inhimillisiä virheitä sattuu kaikille. Sammakoita putoilee välillä itse kultakin poliitikolta.

Mutta Kiljusen tapauksessa jo lähtökohtatilanne osoittaa, etteivät kansanedustajatkaan hallitse päättäjiltä vaadittavia informaatiopuolustuksen perusasioita.

Kiljunen on medialle kertonut, ettei hän ottanut etukäteen selvää, millainen yhdistys Aleksanterinliitto on. Tämä on selkeä virhe, jollaisia ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan asemassa oleva kokenut poliitikko avustajineen ei saisi tehdä.

Poliitikon on aina tiedettävä, kenelle hän puhuu – ja mitä motiiveja lobbareilla on juuri hänen kanssaan asioimisekseen.

Aleksanterinliitto on pieni ja hajanainen yhteenliittymä, joka ei edusta kaikkia suomenvenäläisiä. Se vastustaa itärajan kiinnipitoa (jota Kiljunenkin sanoi videolla ihmisoikeuksia rikkovaksi) ja pitää Suomen Venäjä-vastatoimia liioiteltuina.

Liiton aktiivit näyttävät ymmärtävän Venäjän Ukrainassa käymää sotaa paremmin kuin Suomen valtion turvallisuuspolitiikkaa, ja hivenen mielistelevällä juttelullaan Kiljunen asettui vahvistamaan ryhmän asenteita.

Kiljusen mukaan kyse oli yksityisajattelusta. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ei kuitenkaan eduskunnan tiloissa ulkopolitiikan ratkaisuista puhuessaan ole ikinä yksityishenkilö.

TÄSTÄ NIMITTÄIN on ennakkotapauksiakin. Helmikuun alussa 2022 perussuomalainen puheenjohtaja Mika Niikko sai lähteä ulkoasiainvaliokunnasta yhden harkitsemattoman somepäivityksen takia. Niikko ihmetteli tuolloin, miksei Ranskan presidentti tai joku muu sano suoraan, ettei Ukrainalla olisi asiaa Naton jäseneksi.

Puhuttuna Niikon kannanotto olisi kestänyt ehkä parikymmentä sekuntia. Nyt Kimmo Kiljunen tuotti puheillaan vielä ikävämpää, idän propagandakäyttöön kelpaavaa materiaalia kymmenien minuuttien ajan.