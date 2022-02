Kiovassa aistii kasvavan paniikin – Ukraina: Ainakin 50 ihmistä on jo kuollut hyökkäyksessä

Venäjän hyökkäyksessä on Ukrainan presidentinkanslian mukaan kuollut yli 40 Ukrainan sotilasta sekä noin 10 siviiliä, kertoo uutistoimisto AFP. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjän maajoukot ovat ylittäneet rajan Ukrainan puolelle maan etelä- ja pohjoisosassa, Ukrainan rajavartiolaitos kertoi aiemmin AFP:n mukaan. Rajan yli on tullut ainakin panssarivaunuja ja muuta raskasta kalustoa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti Suomen aikaa varhain aamulla Venäjän järjestävän sotilasoperaation Ukrainassa. Pian ilmoituksen jälkeen kansainvälisessä mediassa kerrottiin räjähdyshavainnoista ympäri Ukrainaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ilmoittanut videoviestissä katkaisseensa diplomaattiset suhteet Venäjään vastauksena hyökkäykseen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suhteet on katkaistu Ukrainan itsenäistymisen jälkeen Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991.

Tiedot kuolonuhreista ovat vaihdelleet eri lähteissä.

Ukrainan poliisi kertoi aiemmin Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan, että ainakin seitsemän ihmistä on kuollut Venäjän pommituksen seurauksena.

BBC:n mukaan viranomaiset kertoivat sotilasyksikköön kohdistuneessa iskussa Odessan ulkopuolella kuolleen kuusi ihmistä ja haavoittuneen seitsemän. Mariupolin kaupungissa on kuollut yksi ihminen. Lisäksi 19 ihmisen kerrottiin olevan kateissa.

Kioavalaiset ovat pyrkineet pakenemaan kaupungista.

Ilmasireenit ovat soineet Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja maan länsiosassa sijaitsevassa Lvivissä, jonne monet ulkomaiset suurlähetystöt olivat ehtineet siirtää toimintaansa hyökkäyksen alla.

Presidentti Zelenskyi pyysi aamulla Facebookissa julkaistulla videolla kansalaisia olemaan panikoimatta ja pysymään kotona, jos mahdollista. Presidentti sanoi maan asevoimien tekevän työtään ja Ukrainan voittavan.

Kiovalaiset ovat pyrkineet BBC:n mukaan pakenemaan kaupungista sankoin joukoin, ja kuvat näyttävät Ukrainan pääkaupungista pois valuvien autojen tukkineen moottoritien.

Sosiaalisen median julkaisuista voi aistia kasvavan paniikin kaupungissa. Ihmiset kertovat muun muassa, että heitä usutetaan pommisuojiin ja kellareihin. Kuvien perusteella monet ihmiset ovat hakeneet ainakin Kiovassa suojaa metroasemilta.

BBC:n mukaan kaduilla on ollut hiljaista, mutta supermarketeissa kerrotaan olleen jonoja. Osa BBC:n toimittajien kohtaamista ihmisistä on sanonut puhelinyhteyksiensä kadonneen.

Räjähdyksistä on tullut raportteja Kiovasta ja muualta maasta.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kuvaili aamulla Twitterissä Venäjän aloittaneen täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan ja rauhanomaisten ukrainalaiskaupunkien joutuneen iskujen kohteeksi.

Kuleba painotti, että Venäjän tuore operaatio on hyökkäyssota. Ulkoministerin mukaan Ukraina tulee puolustamaan itseään ja voittamaan.

Kuleban mukaan maailma voi pysäyttää Putinin ja näin täytyy myös tehdä.

Ukrainan sisäministeriön mukaan rajalle hyökättiin aamulla pohjoisessa ja idässä Luhanskin, Sumyn, Harkovan, Tshernihivin ja Zhytomyrin alueilla sekä Krimin miehitetyltä niemimaalta, kertoivat muun muassa CNN ja NBC.

Ukrainan rajavartiolaitos julkaisi videon, jolla sen mukaan näkyi Krimiltä saapuvia Venäjän panssarivaunuja ja muita ajoneuvoja.

Räjähdyksiä on kuultu aamun aikana muun muassa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, mutta räjähdyksistä on tullut raportteja myös muualta maasta.

BBC:n mukaan sosiaalisessa mediassa on kerrottu räjähdyksistä muun muassa Ukrainan koillisosassa sijaitsevassa maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa ja maan eteläosassa Odessassa. AFP kertoo räjähdyksiä kuullun Itä-Ukrainan Mariupolissa.

On vaarana, että siviilikoneisiin voidaan kohdistaa iskuja.

Siviilikoneet voivat tulla ammutuksi Ukrainan yllä, EU:n lentoturvallisuusvirasto EASA varoittaa. Virasto painottaa Ukrainan olevan aktiivinen konfliktialue. Ukraina ilmoitti aiemmin rajoittavansa turvallisuussyistä siviilikoneiden liikkumista maan ilmatilassa.

Viraston mukaan on vaarana, että siviilikoneisiin voidaan kohdistaa iskuja tarkoituksella tai niitä voidaan luulla muiksi koneiksi.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä olisi pommittanut useita lentokenttiä, mukaan lukien Kiovan Boryspilin, Nikolajevin, Kramatorskin ja H’ersonin lentokenttiä, kirjoitti Bellingcat-ryhmän Christo Grozev Twitterissä.

Venäjän puolustusministeriön mukaan maa kohdistaa iskunsa Ukrainan sotilaalliseen infrastruktuuriin täsmäaseilla.

Kohteina ovat sotilaallinen infrastruktuuri, ilmapuolustus, sotilaslentokentät sekä Ukrainan asevoimien lentoliikenne, sanoi puolustusministeriö venäläisten uutistoimistojen välittämässä lausunnossa.

Venäjän puolustusministeriö väitti myös torstaiaamuna Venäjän lamauttaneen Ukrainan asevoimien lentotukikohdat ja ilmapuolustuksen. Tietoa ei ole vahvistettu.

Ukrainan asevoimat puolestaan on väittänyt ampuneensa alas viisi venäläistä lentokonetta ja yhden helikopterin maan itäosassa separatistien hallussa olevan alueen läheisyydessä.

Venäjän puolustusministeriö on kiistänyt ukrainalaisväitteet, CNN kertoo venäläisuutistoimisto Tassiin pohjaten.

Haavisto: Valko-Venäjästä on tullut osa Venäjän sotakoneistoa.

Venäjän läheinen liittolainen Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka väittää, että maan asevoimat eivät osallistu Venäjän ”operaatioon” Ukrainassa. Näin kertoo Valko-Venäjän valtionmedia. Lukashenka oli aiemmin kutsunut koolle maan armeijapäällystön kiireelliseen tapaamiseen sen jälkeen, kun Venäjän Putin oli ilmoittanut käynnistävänsä sotilaalliset toimet Ukrainassa.

Valko-Venäjällä likellä Ukrainan rajaa on ollut kymmeniätuhansia Venäjän sotilaita, jotka osallistuivat aiemmin helmikuussa Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisiin sotaharjoituksiin.

Ukrainan rajaviranomaisten mukaan Venäjä maahyökkäys Ukrainaan on tapahtunut myös Valko-Venäjän kautta.

Ukrainan sisäministeriön virkamiehen mukaan Shtshastjan kaupunki Luhanskin alueella puolestaan on joutunut Ukrainan hallinnolta Venäjän tukemien separatistien käsiin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi Valko-Venäjän roolia torstaina aamupäivällä. Hän sanoi, että kaikkien pettymykseksi Valko-Venäjästä on tullut osa Venäjän sotakoneistoa.

– Heidän maaperäänsä käytetään vihamielisiin tarkoituksiin Ukrainaa vastaan, ja tämä ei vastaa ollenkaan sitä ajatusta, jonka he ovat aiemmin esittäneet, että he ovat maa ikään kuin lännen ja idän välissä ja tasapainoilevat tässä Venäjän ja EU:n välissä.

Haavisto arveli, että EU:n sanktiot myös Valko-Venäjän suuntaan varmasti tiukkenevat.