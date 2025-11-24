Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.11.2025 08:02 ・ Päivitetty: 24.11.2025 08:04

Kirja-alan yllätys: Adlibris osti Akateemisen

Adlibris
Adlibriksen Ruotsin Uppsalaan avaama kivijalkamyymälä.

Pohjoismaiden suurin verkkokirjakauppa, Adlibris-ketju ostaa Suomesta Akateemisen kirjakaupan.

Adlibriksella on Ruotsissa 24 myymälää, mutta Akateemisesta tulee tammikuun alusta alkaen yhtiön ensimmäinen kivijalkakauppa Suomessa. Kauppahintaa osapuolet eivät kerro.

Ruotsissa Adlibriksen myymälöissä on laaja valikoima muutakin kuin kirjakauppatavaraa, kuten pelejä, leluja ja koristetavaraa.

Adlibris kertoo tiedotteessaan haluavansa lisätä osuuttaan Suomen markkinoista, ja suunnittelee laajentavansa perinteikkään Akateemisen konseptia nykyaikaisemmaksi.

KYSEESSÄ on osittain sisäinen järjestely, sillä sekä Adlibris että Akateeminen kuuluvat Bonnier-konserniin. Bonnier osti Akateemisen sen pitkäaikaiselta omistajalta Stockmannilta jo vuonna 2015.

Vuonna 1893 perustetulla Akateemisella on myymälöitä neljällä paikkakunnalla, pääkaupunkiseudun lisäksi Turussa ja Tampereella.

Adlibris on toiminut vuodesta 1997 alkaen.

