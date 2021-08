Kirja-arvio: Aina ajankohtainen vallankaytön käsikirja uutena suomennoksena

Useimmat tuntevat ainakin nimeltä tämän teoksen. Ja myös sen paha maine on monille tuttu. Tämä vallankäytön käsikirja on joka tapauksessa ikuisesti ajankohtainen. Tästä kertonee sekin, että käsillä on Niccolo Machiavellin Ruhtinaan toinen, nykykielelle korjattu ja uudistettu suomennos, joka on Taru Nyströmin käsialaa.