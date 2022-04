Kirja-arvio: ”Hyvä ajatus on sellainen, jota luulee ensin omaksi”

Toisaalta nykyisessä tiivistetyn viestinnän kuten tweitteröinnin ja muun somettelun maailmassa nasakat kiteytykset ovat omiaan. Eri asia on onko noissa vierkkoviestinnän one-linereissa sitten aforismin syvintä olemusta, ajatusta.

Kreikan sana aphorismos tarkoittaa paitsi rajoitettua, myös määritettyä, mikä tavallaan luo sanallisille nasautuksille laatuvaatimuksen. Mikä tahansa muutaman sanan tokaisu ei vielä täytä ajatelman, mietelmän vaatimusta.

Mittava kokoelma

Pitkän linjan kirjallisuus- ja musiikkikriitikko, myös Demokraattia ja sen edeltäjiä ansiokkaasti useamman vuosikymmenen avustanut Matti Saurama on eläkepäivinään jatkanut vanhaa aforistiikkaharrastustaan, ja on nyt julkaissut jo toisen kokoelman tiiviitä ajatelmia. Niistä löytyy paikoittain sitä vanhan koulukunnan mahtiponttakin, mutta enemmältä osaltaan Ruoste kukkii -kokoelma pikemminkin virnistää ironisesti kaikelle kirjalliselle ylvästelylle ja tärkeilylle. Saurama ei kuitenkaan alennu ilkkumaan tai parodioimaan pitkien perinteiden kirjallisuuden lajia. Tämän jutun otsikosta löytyvä ajatelma tosin liippaa jo läheltä parodiaa, mutta on niin totta.