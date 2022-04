Kirja-arvio: Hyvä on tietää, että perunaa ei keksitty Suomessa

Tuo perusteos tuleekin tarpeeseen, sillä melkein kaikkihan tuntuvat tietävän vaikkapa sen, milloin talvisota alkoi ja päättyi, mutta hyvin harva sitä, milloin peruna tuli Suomeen.

Itse asiassa moni uskoo, että liki kansallisena ruokakeksintonä karjalanpiirakoiden ja kalakukon tapaan pidettyä perunaa on Suomessa syöty aina, vaikka se tuli maahamme vasta 1500-luvulla kaukaa Andeilta siirtomaavalloitusten myötä.

Tieto-Finlandialla palkittu Suomen ruokahistoria-teos osoittaa, että monet tänä päivänä koko kansan suussa maistuneet ruuat ja ruoka-aineet ovat ennen olleet harvojen herkkua. Esimerkiksi sokeri kuului vain herrasväen ruokapöytiin.

Kirjan parhaita puolia on, että se sitoo ruuan ja sen vaihtelut tekniseen, aatteelliseen ja poliittiseen kehitykseen. Leipä on synnyttänyt vallankumouksia niin maailmalla kuin Suomessakin. Ei ihme että leivästä on tullut symboli, mikä näkyy lukuisissa ilmauksissa kuten ”tienata leipänsä” , tai ” Leipä miehen tiellä pitää”. Kristillisessä kielessä leipä vertautuu itsensä ”meidän herramme ruumiiseen”.