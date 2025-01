Kirja-arvio: Keikahduspiste lähenee, nyt on kiire

Ilmastonmuutos etenee kiihtyvällä vauhdilla ja tekee tuhojaan etenkin lämpötilojen noustessa ja rankkasateiden sekä tulvien voimistuessa. Pekka Wahlstedt

Hyvin vähän on kuitenkin tehty kehityksen torjumiseksi suhteessa noihin vaaroihin. Itse asiassa päästöjen lisääntyminen tuntuu vain kiihtyvän.

KIRJA:

Eri kirjoittajia:

Mitä ilmasto muuttaa – Elämää lämpenevässä maailmassa

Tiedekulma pokkari 7

Gaudeamus 2024, 210 s.

Onko yksi syy moiseen ilmastonmuutosta vähättelevässä, suosiotaan kasvattavassa populismissa? Tieteellistäkin tietoa kyllä löytyy, ja siinä joukossa Gaudeamuksen Tiedekulma -pokkarisarjassa ilmestynyt kirja tarkastelee monimutkaista ongelmaa helppotajuisesti ja eri kulmista usean asiantuntijan voimin.

Mitä ilmasto muuttaa -pokkarin tärkein anti on, että siinä käsitellään kaikkea politiikasta talouteen, rikkaista maista kehitysmaihin, ravinnon tuottamisesta kaupunkien rakentamiseen, Euroopasta Afrikkaan – ja löytää asioiden väliset yhteydet ja sitoo havainnollisesti yhteen. Ilmasto-asioissa jos jossain tarvitaan taitoa hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Näin sokeakaan ei voi väittää että vika on tiedon puutteessa.

Kirjan kirjoittajat edustavat tieteitä laajalla skaalalla; mukana ovat muun muassa ympäristötaloustieteen professori Markku Ollikainen, merentutkija ja hydrosfäärin ­geofysiikan professori Petteri Uotila ilmastonmuutosekologian dosentti Maria Hällfors, hyönteisekologian professori Tomas Roslin sekä Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen professori Atte Korhola.

ASIALLA ON kiire, koska olemme enää muutaman askeleen päässä ns. globaalista keikahduspisteestä. Siinä ylitetään sellainen kynnys, josta ei ole paluuta. Ilmaston muutos alkaa itse ruokkia itseään. Näitä ovat ikiroudan ja suuren jäätiköiden sulaminen, meren pinnan nousu ja muutokset merivirroissa sekä Amazonin sademetsän peruuttamatto,at muutokset..

Kirjassa esitellään keinoja pysäyttää kierre. Yksi on kaikkien kansalaisten osallistaminen ilmaston muutoksen torjuntaan. Silloin he tajuavat että kulutuskeskeisen elämäntavan rajoittaminen ei ole päättäjien byrokratiaa, vaan kyse on kaikkien, myös rajoitusten kohteiden omasta edusta ja hyvästä. Osallistamista tarvitaan niin rikkaassa lännessä kuin köyhissä Afrikan maissa.

Omakohtaisesta osallistumisesta puheen ollen: siitä ei ole pitkä matka omaan kokemukseen. Joku nuori totesi Ukrainassa, että sotaa ei voi ymmärtää, jollei ole sitä omissa nahoissaan kokenut. Eikö näin ole kaiken kanssa – tieto alkaa ja palaa aina kokemukseen.

On ihmeteltävä, että vaikka maailma on jo tulessa, niin siellä mihin liekit eivät vielä yllä, ei tehdä juuri mitään. Onko syynä juuri se, että omakohtainen kokemus puuttuu, ja tieto rajoittuu kirjoihin?

Ihmisen kokemus ja ajattelu elävät eri maailmoissa. Vaikka nykyihminen tietää esimerkiksi, että maapallo liikkuu ja pyörii, hän kokee sen samalla tavalla liikkumattomaksi maailman keskipisteeksi kuin keskiajan ihminen.

Ehkä päättäjiä voisi saada siirtymään sanoista tekoihin niin, että he sattuisivat matkustamaan jossain päin maailmaa silloin kun ilmastonmuutos hurrikaaneineen tai metsäpaloineen ilmenee siellä pahimmillaan.

On traagista että juuri päättäjät kabineteissaan tuntuvat olevan kaikkein kauimpana sieltä, missä todella tapahtuu.