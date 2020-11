Kirja-arvio: Oikein ymmärretyksi tulemisen vaikea taito

Raskaasta raadannasta vapautunut moderni yhteiskunta toimii paljolti informaation, sanojen ja puheen voimalla. Myös monet konfliktit ja jopa sodat voivat johtua sanoista. Toisen maailmansodan suurin tragedia, atomipommin pudottaminen, olisi voitu kuulemma välttää, jolleivat Japanin antautumista vaatineet amerikkalaiset olisi tulkinneet pääministeri Suzukin käyttämän sanan mokusatsu tarkoittavan kieltäytymistä . Pekka Wahlstedt

Venäjänkielen professori Arto Mustajoen Väärinymmärryksiä-kirja tulee enemmän kuin tarpeeseen, etenkin poliitikoille, kun ottaa huomioon, että nykyään retoriset monimielisyydet usein ajavat asiallisen argumentoinnin yli.

Mustajoki käy tarkoin läpi tekijät, jotka helposti synnyttävät väärinymmärryksiä. Näitä ovat aivojen resurssit, erilaiset maailmankuvat ja kulttuurit, eri yhteiskuntaluokat, kielen rakenteet ja sävyt ja ilmeet konkreettisissa kohtaamisissa ja puhujan ja kuuntelijan roolit dialogissa.

KIRJAT

Arto Mustajoki: Väärinymmärryksiä – Miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin

Gaudeamus 2020



Ja tietysti kielimies tarjoaa neuvoja, joilla väärinymmärtämistä voidaan vähentää – kokonaan siitä ei koskaan pääse eroon jo luonnollisen kielen epätarkkuuden ja monimielisyyden vuoksi. Sama sana voi tarkoittaa eri yhteyksissä eri asiaa, joskus jopa päinvastaista. Esimerkiksi sanalla demokratia on (ainakin vähän) eri merkitys oikeistolaisen ja vasemmistolaisen suussa.

Tärkeätä on tiedostaa, että erilaiset ihmiset hahmottavat maailmaa eri tavoin eri kulmista. Yrittää vapautua omista ennakkoluuloista ja stereotypioista, joiden avulla jäsentää, lokeroi ja hallitsee maailmaa. Kuunteleminen, eläytyminen ja kysyminen mitä toinen tarkoittaa vievät yhteisymmärrystä eteenpäin.

Paha on, että monet eivät haluakaan ymmärtää oikein. Tai ymmärtävät tahallaan väärin. Jälkimmäinen on yleistä liike-elämässä ja politiikassa, joissa tahallinen väärinymmärtäminen on ovela strategia omien etujen läpi saamiseksi.

Muuten perusteellinen Mustajoki olisi voinut esitellä myös filosofian menetelmiä ymmärtämisen edistämisessä. Kuten Mustajokikin vihjaa, kokonainen filosofinen koulukunta, hermeneutiikka, tutkii ymmärtämistä ja nostaa ymmärtämisen kausaalisen tieteellisen selittämisen rinnalle. Hermeneutiikan motto kuului ”luontoa selitetään, ihmistä ymmärretään” – nyt selittäminen on kaikkialla jyrännyt ymmärtämisen yli.