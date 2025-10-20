Palkittu politiikan aikakauslehti.
Kirjallisuus

20.10.2025 13:20 ・ Päivitetty: 20.10.2025 13:20

Kirjailijaliitto: Näin vähän tekijä oikeasti tienaa kirjoilla

Suomalaiset kirjailijat ovat yhä varsin pienituloisia, kertoo Kirjailijaliiton jäsenkysely.

Kyselyyn vastanneiden perusteella kaunokirjailijan mediaanitulo pelkästä kirjallisesta urasta oli viime vuonna 10900 euroa. Tähän on laskettu mukaan kirjojen myyntitulot, apurahat ja muut kirjailijoiden saamat ansiot kuten mahdolliset esiintymispalkkiot.

Jos jätetään apurahat pois, pelkkä kirjojen mediaanituotto oli kirjailijoille viime vuonna 3000 euroa. Mediaani tarkoittaa keskilukua: puolet liiton jäsenistä tienaa tätä enemmän ja puolet vähemmän.

Tämä puhdas vuoden kirjatuotto ei vastaa edes suomalaisten palkansaajien kuukausittaista mediaanipalkkaa, joka on vajaat 4000 euroa.

VAIN PIENI osa kirjailijoista (29 prosenttia) pystyy elättämään itsensä päätoimisella kirjanteolla, siksi puolet vastanneista käy muualla vastaavissa töissä tai on joutunut hankkimaan itselleen toisenkin ammatin. Tämä nostaa liiton jäsenten mediaanitulot 29000 euroon vuodessa.

Vuosikymmenen alussa vastaavan kyselyn mukaan vain noin kolmannes kirjailijoista joutui tekemään muitakin töitä.

Päätoimisuus on kuitenkin ihanne: jäsenkyselyyn vastanneista sivutoimisista kirjailijoista 62 prosenttia haluaisi jättää muut työnsä ja keskittyä kirjoittamiseen.

Kysely on teetetty keväällä. Siihen vastasi 290 ihmistä eli vajaa kolmannes kaikista Kirjailijaliiton jäsenistä.

