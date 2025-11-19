Kirjailijat ällistyivät kustantajien Spotify-diilistä: valmisteltiin salassa

Suomalaisille kirjailijoille tieto heidän kirjojensa äänikirjaversioiden julkaisusta suoratoistopalvelu Spotifyssa tuli yllätyksenä. Yhtiö aloitti tiistaina äänikirjojen julkaisun myös Suomessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Useat kirjailijat ottivat asiaan tuoreeltaan kantaa sosiaalisessa mediassa tiistai-iltana.

Esimerkiksi Finlandia-voittaja Pajtim Statovci kutsui Otavan kirjailijoilleen lähettämää sähköpostia tyrmistyttäväksi. Kustantamo oli Statovcin mukaan perustellut kirjojen julkaisemista Spotifyssa kirjailijoiden edulla.

- Asia on valmisteltu ja päätetty kirjailijoiden selän takana samalla, kun kirjailijat ovat julkisesti puhuneet tekijänoikeustulojensa romahtamisesta sekä ilmaisseet syvän huolensa kirjallisuuden nykytilasta, Statovci sanoi Instagramissa.

Pitkän uran tehnyt, nykyisin WSOY-kustantamolle kirjoittava Anja Snellman kertoi saaneensa tiedon asiasta median kautta.

- Nopsalla haulla havaitsin, että teoksiani on jo listoilla, mutta oudoin olo tuli siitä, että minulta ei ole kysytty mitään, meitä kirjailijoita ei ole näistä käänteistä informoitu, Snellman kirjoitti Instagramissa.

KUSTANNUSYHTIÖ WSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen piti STT:n tietojen mukaan aiheesta keskiviikkoaamuna infotilaisuuden heidän kirjailijoilleen.

Julkusen mukaan Suomen äänikirjamarkkina on ollut pysähtynyt viimeiset kolme vuotta. Hän näkee Spotifyn tuovan alalle kaivattua kilpailua.

- Tällä saadaan myös kirjoille hyvää näkyvyyttä ylipäätään, Julkunen sanoi.

Toimitusjohtaja lupasi kirjailijoille, että Spotifyn kanssa on tehty erittäin kilpailukykyinen sopimus. Hän ei kuitenkaan paljastanut sopimuksen hinnoittelua.

Julkusen mukaan äänikirjakorvausten ehdot eroavat musiikin toistosta ja toimivat samoilla lainalaisuuksilla kuin muissakin kirjojen suoratoistopalveluissa.

ESIMERKIKSI WSOY:n kirjailijoilla on mahdollisuus kieltää kokonaan kirjojensa käyttö äänikirjapalveluissa, mutta kieltoa ei voi tehdä vain yksittäiselle palvelulle.

Julkunen sanoi, ettei asiasta voitu kertoa kirjailijoille aiemmin, koska asiasta neuvoteltiin pörssiyhtiön kanssa.

WSOY ei ole julkaissut asiasta tiedotetta, eikä STT ole onnistunut tavoittamaan Julkusta haastatteluun. Tästä syystä STT julkaisee Julkusen kommentteja, jotka oli tarkoitettu pelkästään kirjailijoille.