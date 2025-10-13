Kirjastolainojen määrä kasvaa, mutta kirjailijoiden ja kääntäjien korvaukset eivät

Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto on tilittänyt lähes 8,5 miljoonaa euroa tekijänoikeuskorvauksia kirjailijoille ja kääntäjille.

Korvauksia maksettiin lähes 14 000 kirjailijalle ja kääntäjälle. Valtaosa korvauksista on lainauskorvausta viime vuonna tehdyistä kirjastolainoista.

Viime vuonna Suomessa tehtiin yleisistä kirjastoista ja korkeakoulukirjastoista yhteensä yli 85 miljoonaa fyysistä kirjalainaa ja e-lainaa. Sanaston mukaan kirjojen lainaaminen oli viime vuonna korkeimmillaan lähes kahteen vuosikymmeneen, mutta siitä huolimatta kirjallisuuden tekijöiden tulot laskevat.

Lainauskorvaus on valtion budjetista rahoitettava tekijänoikeuskorvaus, jonka määräraha tänä vuonna on 17,2 miljoonaa euroa. Sanaston mukaan lainauskorvauksen määrärahaa ei ole korotettu lähes kymmeneen vuoteen, ja kirjastolainaamisen suosion kasvun myötä maksettava summa jaetaan yhä useamman lainan kesken.

YHDESTÄ kirjastolainasta maksetaan teoksen tekijöille 25 senttiä korvausta. Sadasta kirjastolainasta kirjailija tilittää siis 25 euroa ja kääntäjä puolet siitä eli 12,5 euroa.

Suurin osa maksetuista korvauksista oli summaltaan alle 1 000 euroa. Sanaston mukaan vain reilulle tuhannelle ihmiselle maksettiin yli 1 000 euroa lainauskorvausta. Noin puolet korvauksen saajista sai alle 100 euroa korvauksia.

Kirjailijoiden alhaisista tuloista on keskusteltu Suomessa pitkään. Kirjailijaliiton vuonna 2023 teettämän tutkimuksen mukaan kaunokirjailijan kirjamyynnistä ja tekijänoikeuskorvauksista saama mediaanitulo oli hieman yli 1 700 euroa vuodessa, kun se vielä vuonna 2018 oli noin 2 300 euroa.