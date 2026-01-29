Kirjallisuus
29.1.2026 11:24 ・ Päivitetty: 29.1.2026 11:24
Kirjatilastot: Painetun tietokirjallisuuden myynti kasvoi – Etenkin kotimainen kaunokirjallisuus vaikeuksissa
Kirjakauppaliitto ja Suomen Kustannusyhdistys ovat julkistaneet vuoden 2025 kirjamyynnin pikatilastot. Kokonaisuutena kirjamyynti pysyi edellisvuoden tasolla, mutta eri formaattien ja kirjallisuuslajien välillä näkyy merkittäviä eroja.
Tiedotteen mukaan kustantajien yleisen kirjallisuuden myynti jälleenmyyjille kasvoi yhteensä kaksi prosenttia. Painettujen kirjojen myynti jälleenmyyjille nousi 1,7 prosenttia ja sähköisten formaattien myynti 2,6 prosenttia.
Vuoden aikana erityisesti painetun tietokirjallisuuden myynnin kääntyminen kasvuun toi markkinaan kaivatun valonpilkahduksen. Kirjakaupoissa yleisen kirjallisuuden myynti kuluttajille pysyi viime vuoden tasolla.
PAINETTUJEN tietokirjojen myynti kääntyi kasvuun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2018. Kustantajat myivät painettua tietokirjallisuutta eri jakelukanaviin 2,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Myös kirjakaupoissa tietokirjallisuuden myynti kasvoi noin kolmella prosentilla.
– Painetun tietokirjallisuuden myynti on laskenut pitkään, joten tämä ennakkotieto on erittäin hyvä uutinen.
– Tarkempi kuva tietokirjallisuuden myynnistä sekä sen jakautumisesta ammatillisen kirjallisuuden ja suuren yleisön tietokirjojen välille saadaan vuositilastojen valmistuessa myöhemmin keväällä, sanoo Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho tiedotteessa.
KAUNOKIRJALLISUUDEN vuosi oli heikko: kustantajien myynti jälleenmyyjille laski kaksi ja kirjakauppojen myynti kuluttajille 5,6 prosenttia. Erityisesti myynnin lasku osui kotimaiseen kirjallisuuteen.
Painetun lasten- ja nuortenkirjallisuuden myynti kasvoi kustantajilta jälleenmyyjille (2,3 prosenttia), mutta kirjakaupoissa lasten- ja nuortenkirjallisuuden myynti laski neljällä prosentilla.
Hyvä neljäs kvartaali käänsi tiedotteen mukaan kustantajien luvut positiiviseksi, ja myös kirjakaupoissa joulumyynti sujui hyvin. Vuoden 2024 tapaan kasvuaan kirjakaupoissa jatkoi ulkomaisten, lähinnä englanninkielisten kirjojen myynti (kasvua 5,2 prosenttia).
– Sosiaalisen median kirjailmiöt ohjaavat erityisesti nuorempia lukijoita kirjakaupoille, ja se on aina positiivista. Vaikutus näkyy osaltaan englanninkielisten teosten myynnin kasvussa – yhä useampi haluaa lukea kirjan alkuperäiskielellä, kommentoi Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.
ÄÄNI– ja sähkökirjojen myynti laski edellisvuodesta hieman. Sähköisten formaattien kokonaismyynti kuitenkin kasvoi, sillä ammatilliset digikirjastot jatkoivat vahvaa kasvuaan (10,9 prosenttia).
Äänikirjoissa kaunokirjallisuuden myynti laski 3,5 prosenttia, kun taas lasten- ja nuortenkirjojen kasvoi 3,4 ja tietokirjojen kaksi prosenttia. Sähkökirjojen myynti laski viidellä prosentilla.
Oppimateriaalien myynnissä muutokset olivat maltillisia. Yläkoulussa painettujen oppimateriaalien myynti kasvoi kuitenkin 4,8 prosenttia.
Vuoden 2025 pikatilastot osoittavat tiedotteen mukaan, että kirjamarkkina on vakaa, mutta rakenteellinen muutos formaattien ja sisältöjen välillä jatkuu. Lopullinen kokonaiskuva täsmentyy vuositilastojen valmistuessa.
VUODEN 2025 myydyin kirja oli Satu Rämön Tinna (WSOY). Rämö vei bestsellerlistan ykköspaikan kolmatta vuotta peräjälkeen ja nousi ykköseksi niin painettujen kirjojen, äänikirjojen kuin sähkökirjojen listalla.
Myös kaikki Rämön aiemmat neljä dekkaria ylsivät 20 myydyimmän kirjan joukkoon.
Toiseksi myydyin teos oli erityisesti äänikirjana menestynyt Kati Pukin ja Janne Lehtosen Erikoisjoukoissa – Janne Lehtosen tarina (WSOY). Kolmanneksi eniten myytiin Jare ”Cheek” Tiihosen elämäkertaa JHT – Missio vai mielenrauha (Jare Henrik Tiihonen & Oskari Saari, WSOY).
Kommentit
