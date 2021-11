Kiuru: ”Hallitus ei voi jäädä odottamaan, vaan meidän on varauduttava myös pahempiin skenaarioihin”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi hallituksen neuvottelujen tuloksesta tiistai-iltana Säätytalolla. Hallituksen neuvotteluissa käsiteltiin muun muassa koronaepidemiatilannetta, rokotuksia, rajoitustoimia sekä etätyösuosituksen päivittämistä. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, että tilannekuva on selvästi hallituksessa jaettu ja tahtoa ja toimeenpanokykyä löytyy, Kiuru summasi tunteja kestäneet neuvottelut.

Suomen epidemiatilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan, kun sairaalahoidon kuormitus on noussut selkeästi jo useiden viikkojen ajan. Huolta aiheuttaa nyt myös koronaviruksen omikronmuunnos, jota Kiuru kuvasi ”hyvin vaaralliseksi vastukseksi”.

– Olemme kilpajuoksussa nykyistä deltavirusta vastaan ja samaan aikaan rokotekattavuus ei valitettavasti ole noussut samassa suhteessa. Käytännössä delta leviää paljon nopeammin kuin rokotekattavuus nousee.

Kiuru totesi, että omikron-variantista on vielä aika vähän tietoa, mutta tieto karttuu lähipäivien aikana. Kiurun mukaan huolestuttavaa on, että omikron saattaa levitä nykyistä deltavarianttia nopeammin ja se voi mahdollisesti osata väistää nykyistä rokotussuojaa.

– Näihin epävarmoihin kysymyksiin saadaan seuraavien päivien aikana vastaus, mutta hallitus ei voi jäädä odottamaan sitä, että tiedetään, vaan meidän on varauduttava myös pahempiin skenaarioihin, Kiuru sanoi.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on Kiurun mukaan valmistautunut esittelemään sote-ministeriryhmälle vielä lisätoimia, joilla ”taklataan uutta muunnosvirusuhkaa”. Suuri merkitys tässä kokonaisuudessa on Kiurun mukaan rajaturvallisuudella.

Olemme ikävä kyllä verrokkimaita osittain jäljessä.

Kiuru kertoi Suomen saaneen EU:n terveyskomissaarilta kirjeen, jossa kannustetaan Suomea etenemään välittömästi kolmansien rokotusten kanssa.

– Olemme ikävä kyllä meidän verrokkimaita, eurooppalaisia kumppaneitamme, osittain tässä asiassa jo jäljessä, Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan valtioneuvoston tahtotila kolmansien rokoteannosten suhteen on ”varmasti käynyt selväksi”.

– Kun tämä tahtotila on nyt olemassa, on tärkeää, että annamme rokoteasiantuntijoille nyt työrauhan pohtia, millaisilla askelilla tämä valtioneuvoston tahtotila tullaan panemaan toimeen. Kuten olette nähneet, tämä työ on kyllä siellä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) THL:n ja (Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmä) Krarin joukkueella selkeästi työn alla, Kiuru sanoi.

Rajoituksia laajennettava kohtalaisen riskin tilaisuuksiin

Tällä hetkellä hallituksen hybridistrategian mukaisesti toimivalta koronarajoitusten suhteen on alueellisilla viranomaisilla.

– Viranomaiset tarvitsevat nyt lisää tehokkaita välineitä jo olemassa olevien päälle, Kiuru sanoi.

STM ohjeistaa Kiurun mukaan alueita entistä tiukempiin tartuntatautilain 58 pykälän mukaisiin toimiin. Tällä hetkellä epidemian leviämisalueilla rajoitetaan korkean riskin tilaisuuksia, mutta rajoituksia on ohjauskirjeen mukaan laajennettava nyt myös kohtalaisen riskin tilaisuuksiin. Rajoituksista voisi vapautua koronapassin käyttöönotolla. Ohjauskirje lähtee alueille huomenna.

– Tilanne on sillä tavalla vakava, että meillä on 14 leviämisvaiheen aluetta – joista mukaan lasken myös Keski-Suomen, josta päätöksiä vasta ollaan tekemässä. Lisäksi uusimmat tiedot ovat nyt epävarmoja Ahvenanmaan osalta – sen kuulemme huomenna – ja myöskin Rovaniemi on siirtymäisillään leviämisalueeksi, Kiuru kertoi.

Myös lapsille täytyy tarjota nykyistä paremmin pääsy testiin.

Ministerin mukaan EU:n terveyskomissaari huomautti ja evästi Suomea myös testaus- ja jäljitystoiminnan riittävästä tasosta. Hallituksen neuvotteluissa päätettiinkin Kiurun mukaan myös testaus- ja jäljitysstrategian päivittämisestä.

– Meidän pitää varmistaa, että myös rokotetut ihmiset pääsevät myös jatkossa testiin. Myös lapsille täytyy tarjota nykyistä paremmin pääsy testiin, hän sanoi.

Kotitestien ja antigeenitestien hyödyntäminen on Kiurun mukaan osa kokonaisuutta, jota valmistellaan nyt valtioneuvoston tahtotilan mukaisesti mahdollisimman nopeasti.

Kiurun mukaan valtioneuvosto tekee vielä periaatepäätöksen etätyösuosituksen päivittämisestä. Siihen saatiin Kiurun mukaan tiistain neuvotteluista evästys, että ”epidemia-alueille on otettava laaja etätyösuositus käyttöön mahdollisimman kiireesti”.