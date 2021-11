Kiuru hoputti IL:ssä kolmatta piikkiä ja patisti rokoteasiantuntijoita – nyt tuli KRARin puheenjohtajan vastaus

Iltalehti uutisoi tänään hallituksen varautuvan siihen, että kolmas koronarokotus pyritään antamaan nopeutetussa aikataulussa kaikille halukkaille. Johannes Ijäs Demokraatti

Lehden mukaan THL:n alaisen Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) on tarkoitus päättää mahdollisista kolmansista rokotuksista alle 60-vuotiaille perusterveille vasta joulukuun alussa.

– Suomessa rokoteasiantuntijat istuvat nyt tämän asian päällä ja toivoisin, ettei istuta enää kauaa, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) hoputti lehdessä.

Kiurun mukaan kolmansien rokotusten aloittamisen yhteydessä on myös arvioitava uudestaan kakkos- ja kolmosrokotusten antoväli, joka nyt on 6 kuukautta.

– Meidän pitää arvioida sitä, voisivatko kolmannet rokotukset alkaa jo ennen kuudennen kuukauden kulumista, eli arvioinnin pitää olla 4-6 kuukauden haarukassa, Kiuru sanoi Iltalehdelle.

Tällä hetkellä kolmatta koronarokotusta annetaan vain yli 60-vuotiaille ja riskiryhmäläisille.

KRARin puheenjohtaja Ville Peltola sanoo Demokraatille, ettei näe kovin merkittävänä asiana kuuden kuukauden annosvälin nopeuttamista.

– Kyllä toisen annoksen suoja kuitenkin melko hyvin säilyy. En näe sitä kovin ratkaisevana asiana, onko se väli 5 vai 6 kuukautta, Peltola toteaa.

KRAR aikoo pitää kiinni alkuperäisestä kokousaikataulustaan eli kolmannen annoksen antamista ja samalla sen aikaväliä käsitellään 1.12. kokouksessa. Tuolloin on siis luvassa ryhmän kannanotto asiasta THL:lle, josta se etenee sosiaali- ja terveysministeriöön.

Peltola luonnehtii, että kolmannen rokoteannoksen annosväli on keskustelunalainen. Käytännössä sen aikaistamiseen kuudesta kuukaudesta saatettaisiin siis päätyä.

– Ei minulla tällä hetkellä vahvaa kantaa siihen ole. 6 kuukauteen on päädytty monessa maassa, mutta on keskustelunalainen asia, onko siinä jouston varaa.

Mistä sitten keskustellaan? Peltola tuo lähtökohdat pöydälle. Hän toteaa, että ensinnäkin pitkä aikaväli toisen ja kolmannen annoksen välillä tuo paremman immunologisen vasteen.

– Se on yksi puoli ja toinen puoli sitten se kuinka nopeasti toisen annoksen suoja heikkenee.

Peltola myös muistuttaa, että moneen muuhun maahan verrattuna Suomessa on käytetty ensimmäisen ja toisen annoksen välillä pidempää aikaväliä. Tämä tarkoittaa sitä, että monella on vielä hyvin koronasuojaa jäljellä ennen mahdollista kolmatta piikkiä.

Peltola ei lähde ennakoimaan, päätyykö KRAR suosittelemaan kolmannen rokotteen antamista alle 60-vuotiaille ja voisiko rokotuksen saada jo ennen kuin on kulunut puoli vuotta toisesta annoksesta.

– Vaikea nyt sen paremmin ennakoida.

Ymmärrättekö ministerin hoppua tässä asiassa?

– Toki epidemiatilanne on aika aktiivinen ja vaikeutumaan päin. Siinä mielessä kyllä. Mutta varmasti niin kuin on moneen kertaan puhuttukin, hyvin tärkeää olisi saada ensimmäisiä ja toisia annoksia annettua entistä enemmän. Se on ensisijainen asia, Peltola painottaa.

Hän pitää tärkeänä, että kunnissa on pyritty tekemään rokotusten saamista mahdollisimman helpoksi ja tätä työtä pitäisi jatkaa.

Peltola sanoo, että pitäisi käyttää jatkossakin kaikkia keinoja siihen, että rokotteen saa mahdollisimman vaivattomasti. Hän nostaa esiin hyvinä esimerkkinä rokotukset kauppakeskuksissa ja vaikkapa jäähalleissa pelien yhteydessä.