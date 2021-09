Kiuru: Karaoke- ja tanssikielto poistuu leviämisvaiheen alueilla – ”Jatkamme rajoitusten keventämistä asteittain”

Valtioneuvosto on tänään päättänyt kevennyksistä ravitsemisliikkeiden rajoituksiin, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo Twitterissä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Leviämisvaiheen alueilla rajoitukset kevenevät, ja karaoke ja tanssikielto poistuu. Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu- ja aukioloaikoja koskevat rajoitukset poistuvat käytöstä, Kiuru tviittaa.

– Hybridistrategian mukaisesti jatkamme rajoitusten keventämistä asteittain terveysturvallisella tavalla, hän jatkaa.

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Huomenna voimaan tulevista muutoksista rajoituksiin kerrotaan tarkemmin tiedotteessa.

Vallitsevan epidemiatilanteen perusteella kiihtymis- ja leviämisvaiheen rajoituksia lievennetään ja poistetaan merkittävästi. Lisäksi Uudenmaan maakunnassa enää vain Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa sovelletaan leviämisvaiheen rajoituksia.

Huomisesta alkaen leviämisvaiheen rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat voimassa Varsinais-Suomen, Etelä-Karjalan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnissa sekä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

Näiden alueiden ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna aamuviidestä kello yhteen yöllä. Anniskelu on sallittu aamuseitsemästä puoleenyöhön.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, on sisä- ja ulkotiloissa käytössä vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloista asiakaspaikoista on käytössä vain 75 prosenttia. Sisätiloissa kaikilla asiakkailla tulee olla oma istumapaikka.

Aiemmin käytössä ollut niin sanottu karaoke- ja tanssikielto sekä vaatimus omasta istumapaikasta ulkotiloissa poistuvat.

Muualla maassa eli kiihtymis- ja perustason alueilla ei ole enää huomisesta alkaen erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.

Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat kuitenkin voimassa kaikilla alueilla. Poikkeukset rajoituksiin säilyvät ennallaan.

Uutista täydennetty tarkemmilla tiedoilla rajoitusten muutoksista.