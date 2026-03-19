Kiuru: ”Nyt eletään jo muuttolintujen aikaa” – Kohuttu lakiesitys uudelle valiokuntakierrokselle

Teknologian käyttöä vanhus- ja vammaispalveluissa koskeva hallituksen lakiesitys myöhästyy entisestään. Simo Alastalo Demokraatti

Laki viivästyi joulua edeltäneestä budjettilakien käsittelystä perustuslaillisten ongelmien vuoksi. Torstaina eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) päätti yksimielisesti tilata perustuslakivaliokunnalta vielä uuden arvion.

– Esitin sitä, että me pyytäisimme perustuslakivaliokunnan lausunnon siitä, että ovatko ministeriön esitykseen esittämät muutokset riittäviä varmistamaan sen perustuslainmukaisuuden, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen Mia Laiho sanoi medialle.

Vielä viime viikolla StV äänesti esityksen lähettämisestä perustuslakivaliokuntaan ja tuli täysin päinvastaiseen lopputulokseen. Laihon mukaan hallituspuolueiden kanta muuttui ”syvällisten keskustelujen” jälkeen.

Valiokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) mukaan perustuslakivaliokunta saa lakiesityksestä StV:n ensimmäisen mietintöversion.

– Olen hyvin helpottunut, että ratkaisu on tällainen, koska jo perjantaina sekä virka-arvio että saadut lausunnot puolsivat sitä, että eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti valiokunnan olisi saatettava epäily perustuslain mukaisuudesta perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi, Kiuru sanoi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukseen osallistui perjantaina myös puhemies Jussi Halla-aho (ps.).

LAKIESITYKSEN yhtenä ideana ovat säästöt, joita haetaan teknologian avulla vanhusten ja vammaisten hoitoon.

– Käytännössä vanhustenhuollon eri palveluista, kotihoidosta, ympärivuorokautisesta hoivasta ja laitospalveluista on tarkoitus leikata 51 miljoonaa. On arvioitu, että se olisi 836 henkilötyövuotta eli hoitajien määrää vähennettäisiin ottamalla teknologiaa käyttöön näissä palveluissa.

”Kyllä tässä on talvi muuttumassa kevääksi”

Yksi suurista kysymyksistä perustuslaillisuuden arvioinnissa liittyy itsemääräämisoikeuteen. Millä ehdoilla, missä ja ketä saisi valvoa esimerkiksi kameralla tilanteessa, jossa osa valvottavista olisi muistisairauden vuoksi tahdonvastaisessa hoidossa.

Kysymyksiin on etsitty vastauksia yhdessä ministeriön kanssa valiokuntakäsittelyn aikana. Perustuslakivaliokunnan tehtäväksi jää arvioida vastausten pätevyys.

Kiurun mukaan pitkäksi mennyt budjettilaki on viivästyy entisestään.

– Nyt eletään jo muuttolintujen aikaa, joten voi sanoa, että kyllä tässä on talvi muuttumassa kevääksi. En osaa enää ottaa kantaa siihen, että mitä sitten perustuslakivaliokunta toteaa tämän esityksen tämänhetkisestä versiosta. Me olemme käyttäneet tämän esityksen pelastamiseen kyllä ilkeänkin paljon aikaa ja tämä ei nyt tässä meidän valiokunnan työssä tästä parane.

Perustuslakivaliokunnan tehtäväksi jää linjata jatketaanko lakiesityksen käsittelyä eduskunnassa vai palautetaanko se sosiaali- ja terveysministeriöön uudelleen valmisteltavaksi.