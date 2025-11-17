KKV esittää Finnairille 7,6 miljoonan euron seuraamusmaksua – lentoyhtiö kiistää syytökset

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää Finnairille 7,6 miljoonan euron seuraamusmaksua virheellisten, puutteellisten ja harhaanjohtavien tietojen antamisesta.

KKV esittää, että markkinaoikeus määrää Finnairille noin 7,6 miljoonan euron seuraamusmaksun kilpailulain vastaisesta menettelyrikkomuksesta. Yhtiö antoi KKV:n mukaan olennaisesti virheellisiä tietoja kolmeen viraston kilpailulain nojalla tekemään selvityspyyntöön.

Tapaus liittyy Ruotsin ja Suomen kilpailuviranomaisten selvittelemään Finnairin epäiltyyn kilpailunvastaiseen menettelyyn, jossa yhtiö olisi puuttunut verkossa toimivien matkatoimistojen lentolippujen hinnoitteluun.

KKV teki viime vuoden keväällä Finnairin toimitiloihin kilpailulain mukaisen yllätystarkastuksen. KKV:n näyttö Finnairin menettelyrikkomuksesta perustuu pääosin tarkastuksella kerättyyn materiaaliin. Kyse on viraston arvion mukaan laajasta ja vakavasta menettelyrikkomuksesta.

KKV:n ylijohtajan Timo Mattilan mukaan Finnairin toiminta on vaikeuttanut ja hidastanut asian selvittämistä.

- Tehokkaan selvitystoiminnan ja resurssien käytön kannalta on tärkeää, että yritykset toimivat huolellisesti ja antavat virastolle mahdollisimman totuudenmukaiset ja kattavat tiedot, Mattila sanoo tiedotteessa.

KKV:n Finnairille esittämä seuraamusmaksu vastaa 0,25:tä prosenttia yhtiön viime vuoden liikevaihdosta. Seuraamusmaksun määräämisestä päättää markkinaoikeus.

FINNAIR kiistää tiedotteessaan KKV:n näkemykset. Yhtiön mukaan KKV:n seuraamusmaksuesitys perustuu väärinkäsitykseen.

Finnair sanoo toimineensa tutkimusten aikana läpinäkyvästi ja kiistää antaneensa KKV:lle puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Finnairin mukaan KKV:n tutkimus on tarpeeton, sillä Finnair lopetti jo toissa vuonna matkatoimistoihin kohdistuneet ohjaustoimet kaikissa maissa.

- Tapahtunut väärinkäsitys olisi voitu välttää, mikäli KKV olisi selvittänyt asiaa huolellisesti, Finnair kirjoittaa tiedotteessaan.

Finnair sanoo vastaavansa KKV:n seuraamusmaksuesitykseen aikanaan markkinaoikeudessa.