17.4.2026 14:34 ・ Päivitetty: 17.4.2026 14:34
KKV: Finnair ei rikkonut kuluttajasuojalakia
Lentoyhtiö Finnair ei rikkonut kuluttajansuojalakia hylätessään vakiokorvausvaatimuksia myöhästyneinä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) perjantaina.
Kuluttaja-asiamies vaati viime keväänä, että markkinaoikeus kieltää Finnairia sakon uhalla hylkäämästä vakiokorvausvaatimuksia matkustajilta, jotka eivät ole esittäneet vaatimuksiaan kahden kuukauden kuluessa lentopäivästä.
Markkinaoikeus hylkäsi vaatimuksen perjantaina.
MATKUSTAJALLA voi olla EU-asetuksen mukaan oikeus kiinteään rahalliseen vakiokorvaukseen esimerkiksi lennon viivästyksen vuoksi.
Asetuksessa ei kuitenkaan määritellä vakiokorvausvaatimuksen määräaikaa, vaan asia määritellään jäsenvaltioiden omassa lainsäädännössä.
Suomen lainsäädännössä ei ole säännöksiä määräajasta. Finnair oli vaatinut matkustajiaan tekemään korvausvaatimukset kohtuullisessa ajassa, joka yhtiön oman näkemyksen mukaan on kaksi kuukautta.
Lisää aiheesta
Talous
9.4.2026 11:38
KKV: Finnair oikeuteen takaisinmaksujen ja korvausten venyttämisestä