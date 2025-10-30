Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

30.10.2025 07:30 ・ Päivitetty: 30.10.2025 07:32

KKV moittii: Helsinki osti taloushallintojärjestelmänsä vastoin lakia

Demokraatti / arkistokuvaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) katsoo, että Helsingin kaupungin olisi pitänyt kilpailuttaa vuonna 2023 ostamansa taloushallintojärjestelmä. Suoraosto rikkoi viraston mielestä hankintalakia.

Kaupunki hankki suunnittelu- ja hallintojärjestelmän tutulta yhteistyökumppaniyritykseltään ”versiopäivityksenä”, ja katsoo että muutoksissa oli kyse lähinnä pilvipalveluun siirtymisestä. Myös turvallisuussyyt puolsivat sen mukaan vanhan palveluntarjoajan käyttöä.

KKV:n mielestä järjestelmässä oli kuitenkin sen verran eroa vanhaan, että kyse oli kokonaan uudesta palvelusta. Sellaista ei pidä ostaa suorahankintana vaan kilpailutuksen kautta.

Kaupunki ilmoitti hankinnan arvoksi noin 200 000 euroa, mutta KKV:n arvion mukaan muutokseen paloi oikeasti 330 000 euroa.

Alkuperäinen vuodelta 2004 ollut taloushallintojärjestelmä oli räätälöity paljon pienempään käyttöön kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle.

KKV:n johtopäätöksen mukaan kaupungin päätös oli hankintalain vastainen. Virasto käskee nyt Helsinkiä kiinnittämään paremmin huomiota lain vaatimuksiin.

HELSINGILLÄ oli vuosina 2022-2024 suuria ongelmia myös keskeneräisenä käyttöön otetun, Sarastia-yhtiöltä ostetun palkanmaksujärjestelmänsä kanssa.

Vuonna 2022 uusittu järjestelmä lopetti työntekijöiden palkkojen maksun välillä kokonaan, sekoili summissa ja teki myös väärin laskettuja takaisinperintöjä.

Kaupunki sai aiheuttamastaan sotkusta jopa sakot työtuomioistuimessa vuonna 2023.

