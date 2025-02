KL: Sanna Marin: Jos Putin häviää Ukrainassa, vallankumous Venäjällä on mahdollinen

Suomen edellinen pääministeri Sanna Marin patistaa Kauppalehdessä Eurooppaa heräämään todellisuuteen. Demokraatti Demokraatti

– Pitää luopua normaalimoodista ja siirtyä todellisuuteen, mikä valitettavasti tarkoittaa ennemminkin sotamoodia, Marin totesi esiintyessään Tukholman Techarena-tapahtumassa.

Eurooppa on viime päivät liki vikissyt, kun Donald Trump ja Vladimir Putin ovat löytäneet neuvotteluyhteyden, ilman EU:ta tai Ukrainaa. Marin patistaa Eurooppaa ryhdistäytymään.

– Minusta Euroopalla on paljon kykyjä. Emme ole niin heikkoja kuin teeskentelemme olevamme. Meillä on erittäin hyvä teollisuus, taloutemme on yksi maailman suurimpia, meillä on paljon osaamista ja taitoja, selviämme kyllä tästä. Nyt pitää vain lopettaa heikon esittäminen ja ryhtyä vahvaksi, Marin totesi Kauppalehdessä.

JO aiemmin Marin oli listannut Euroopan vahvuuksia The Economist -lehden kirjoituksessaan. Siinä Marin siteerasi nykyisen työnantajansa Tony Blair -instituutin laskelmia, joiden mukaan Euroopan Nato-maiden yhteenlaskettu bruttokansantuote on kymmenen kertaa suurempi kuin Venäjällä.

Marinin mukaan Euroopalla on resurssit lisätä merkittävästi Ukrainan tukea. Kirjoituksessaan hän arvioi, että 40 miljardin dollarin vuotuinen lisätuki Ukrainalle riittäisi vastaamaan Venäjän resursseihin sodassa. Tämä vastaa noin 0,2 prosenttia eurooppalaisten Nato-maiden bruttokansantuotteesta.

MARININ mielestä Euroopan pitää lisätä Ukrainan aseapua, jos se oikeasti haluaa tukea Ukrainaa ja päästä osalliseksi sitä koskeviin rauhanneuvotteluihin.

Neuvotteluissa on paljon enemmän pelissä kuin Ukrainan rauha. Kauppalehden jutussa Marin sanoo, että ainoa tapa päästä eroon Putinista on varmistaa, että Ukraina voittaa sodan.

– Jos Putin häviää Ukrainassa, vallankumous Venäjällä on mahdollinen. Venäjällä on aina ollut vallankumouksen momentum tappion hetkellä, ei voiton.

MARINILTA kysyttiin Techarena-tapahtumassa, kiinnostaisiko häntä paluu politiikkaan. Vastaus jätti paluulle oven auki.

– Siitä ei ole vielä kulunut niin kauan, joten en kaipaa sitä vielä. Ehkä nostalgia tulee myöhemmin. Teen yhä poliittista työtä Tony Blair -instituutissa. Ehkä myöhemmin palaan kysymykseen politiikasta.