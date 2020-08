Kohti kestävää maailmaa – SDP:lle uusi periaatejulistus

SDP:n uuden periaatejulistuksen keskeinen ajatus on, että meillä kaikilla on kyky muuttaa maailmaa. Me pystymme yhdessä, demokratian keinoin, rauhanomaisesti ja toisiimme luottaen vaikuttamaan siihen, millainen on tulevaisuutemme.

– Keskeistä on ajatus siitä, että meillä ihmisillä on halu ja kyky vaikuttaa omaan ja yhteiseen tulevaisuuteemme. Meillä ihmisillä on yhteinen vastuu kestävämmästä maailmasta ja toinen toisistaan, sanoo periaatejulistusta valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Periaatejulistuksessa linjataan, että solidaarinen yhteiskunta toteutuu parhaiten hyvinvointivaltiossa, jossa vallitsee yksilön vapauksien, velvollisuuksien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tasa-arvo. Jokaisella ihmisellä on oikeus tavoitella hyvää elämää.

Julistus myös linjaa, että yhteiskuntaa tulee päämäärätietoisesti rakentaa siten, että se edistää tasa-arvoa. Tähän lukeutuu myös ylisukupolvinen tasa-arvo, ajatus siitä, että kukin sukupolvi turvaa seuraavan sukupolven oikeuden syntyä vapaaksi ja tasa-arvoiseksi.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää pystyä löytämään oikeudenmukaisia ja solidaarisia vastauksia yhteiskunnallisiin haasteisiin myös tulevina vuosikymmeninä.

– Tähän työhön tullaan tarvitsemaan meitä jokaista. Periaatejulistuksessa määritellään se, millaisen yhteiskunnan haluamme rakentaa, on meidän jokaisen vastuulla muuttaa visio konkreettisiksi toimiksi yhteiskunnan eri tasoilla. Me luotamme ihmisiin ja siihen, että yhdessä voimme rakentaa paremman maailman, summaa periaatevaliokunnan puheenjohtaja Kaisa Vatanen.

SDP:n periaatejulistuksessa määritellään sosialidemokraattien perusarvot, missio ja visio tulevaisuudesta.

Päätös SDP:n periaateohjelman uudistamisesta tehtiin vuoden 2014 puoluekokouksessa ja nyt hyväksytty periaatejulistus korvaa edellisen, vuonna 1999 hyväksytyn ohjelman. Periaatejulistuksen tehtävänä on määrittää sitä arvopohjaa, johon SDP:n politiikka perustuu sekä antaa suuntaviivat sille, millaista sosialidemokratian tulee olla 2020-luvulla ja siitä eteenpäin.