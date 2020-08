Aiempina hallitusvuosina opiskelijoiden etuihin sekä opintotukeen on tehty useita leikkauksia ja heikennyksiä. Tämä ei ainakaan ole parantanut opiskelijoiden suoriutumista opinnoista tai opiskelun houkuttelevuutta.

Emma Kivikangas SDP:n kaupunginvaltuutettu, Kauhava

Sanna Marinin ja aikaisemmin Antti Rinteen hallitus on kuitenkin halunnut onneksemme parantaa opiskelijoiden opiskeluolosuhteita ja nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa onkin osaamisen kehittämiseen sekä opiskeluun asetettu huomattavia parannuksia. Parannuksia on tehty muun muassa siten, että opintorahaa sekä oppimateriaalilisää on korotettu sekä on tehty huoltajakorotus. Nämä ehdotetut parannukset ovat liittyneet vuoden 2020 talousarvioon ja ovat olleet määrä tulla voimaan tämän vuoden ensimmäisestä päivästä.

On hienoa, että Suomessa on vihdoin otettu askeleita kohti parempaa opiskeluyhteiskuntaa sekä mielekkäämpää opiskelukulttuuria, mutta mielestäni tehdyt parannukset eivät voi jäädä tähän.

Olosuhteisiin oppilaitoksissa sekä myös opettajien oloihin tulee kiinnittää huomiota. Resursseja tarvitaan lisää myös tutkimukseen, opetuksen kehittämiseen, opetusolosuhteisiin ja opettajien mahdollisuuksiin luoda optimaaliset oppimisympäristöt pystymällä tarjoamaan esimerkiksi mahdollisimman monipuolisen opintotarjottimen sekä tarjoamaan opiskelijoille mahdollisimman monta erikoistumisvaihtoehtoa.

Itsenäisesti asuvalla, täysi-ikäisellä opiskelijalla opintotuki on kuukaudessa pääsääntöisesti 252,76 euroa. Opintotuen lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus tienata 667 euroa kuukaudessa sellaisina kuukausina, kun hän nostaa opintotukea. Mielestäni tällaisten tulorajojen asettaminen ei kannusta opiskelijoita tekemään töitä opiskeluaikoina. Mielestäni reilua olisi, että jos tuloraja pidetään, niin tulee opintotukea edelleen nostaa opiskelijoiden edun mukaiseksi.

On meidän kaikkien hyödyksi, että opiskelusta tehdään entistäkin houkuttelevampaa sekä mielekkäämpää. Inhimillinen pääoma on se, mitä Suomi tarvitsee. Tuetaan sitä.



Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu Kauhavalta.