”Kohtuus loistaa poissaolollaan” – Teollisuusliitto jatkaa lakkoja viikolla

Lakoilla vaaditaan Petteri Orpon (kok.) hallitusta neuvottelemaan työntekijöihin kohdistuvista heikennyksistä työntekijäpuolen kanssa. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan hallitus pyrkii muuttamaan suomalaisen työmarkkinajärjestelmän sellaiseksi, jossa työntekijöiden on mahdotonta puolustaa yhteisiä etujaan.

– Hallitus ja elinkeinoelämä hakevat nyt selkävoittoa suomalaisesta duunarista. Sen seurauksena olemme siirtyneet pysyvästi levottomiin työmarkkinoihin. Esitämme edelleen aitoja neuvotteluita työmarkkinamuutoksista. Se on ainoa tapa purkaa jännite ja palauttaa työrauha, Aalto sanoo tiedotteessa.

– Täytyy myös muistaa, mistä tässä on kaiken muun ohella kyse. Köyhyys Suomessa kasvaa 100 000 ihmisellä, kun ansiosidonnaisesta leikataan miljardi euroa. 17 000 lasta tippuu köyhyyteen, kun leikkausten yhteisvaikutukset iskevät. Kohtuus loistaa poissaolollaan.

Teollisuusliiton lakkoilmoitus ei sisällä muutoksia lakkokohteisiin, mutta lakkorajoja on tarkistettu siten, että lentoliikenne toimii häiriöttä. Lakot eivät koske hätätyötä, eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamiseksi. Teollisuusliitto on myös valmis yhteistyöhön kriittisten viranomaistoimintojen ja huoltovarmuuden varmistamiseksi työnseisauksen aikana. Työnseisaukset toteutetaan ajalla 25.-31.3.