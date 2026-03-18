Politiikka
18.3.2026 13:17 ・ Päivitetty: 18.3.2026 13:17
Kohu kokoomuksen jäsenmaksuista – poliisi ei aloita esitutkintaa
Poliisi ei aloita esitutkintaa kokoomuksen jäsenrekisterin mahdollisesta väärinkäytöstä, kertoo Helsingin poliisi tiedotteessa.
Tapauksessa oli kyse siitä, että yksittäinen ihminen oli maksanut 191 jäsenmaksua kokoomusnuorten jäsenyhdistysten tileille.
Kokoomus teki poliisille tutkintapyynnön siitä, oliko joku luovuttanut puolueen henkilötietoja luvattomasti.
Poliisi katsoi esiselvityksen perusteella, että luovutetut tiedot ovat olleet maksuihin liittyviä viitetietoja eikä niiden luovuttaminen ole rikos. Selvityksessä ei käynyt ilmi, että rekisteröityjen yksityisyyden suojaa olisi loukattu tai tapauksessa olisi aiheutunut muuta vahinkoa.
Helsingin poliisi huomauttaa, että poliisi arvioi asiaa vain rikosoikeudellisesta kulmasta.
Kokoomus teki tapahtuneesta myös ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.