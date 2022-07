Kohuputken pitäisi avautua torstaina – Bloomberg: komissio varautuu siihen, ettei näin käy

Euroopan komissio varautuu siihen, että Venäjä ei käynnistä Nord Stream -putken kaasutoimituksia uudelleen, kertoo uutistoimisto Bloomberg. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Huoltotauon vuoksi suljetun putken olisi tarkoitus aueta jälleen torstaina, mutta Euroopassa pelätään, ettei Venäjän valtion energiayhtiö Gazprom jatka toimituksia.

Komissio pyrkii vähentämään kaasun kysyntää esimerkiksi jäsenmaille suunnatuilla suosituksilla, joilla vähennettäisiin jäähdytystä ja lämmitystä. Suunnitelma on tarkoitus esitellä keskiviikkona.

Gazprom on vedonnut Kanadassa korjattavan kaasuturbiinin poissaoloon, kertoo uutistoimisto AFP. Saksassa kuitenkin uskotaan, että kyseessä on vastatoimi talouspakotteisiin, joita Venäjälle on asetettu sen Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan vuoksi. Saksa pelkää, että Venäjä pitää hanat kiinni jatkossakin, mikä voisi ajaa Euroopan energiakriisiin.

Huolta kaasutoimitusten jatkosta on lisännyt se, että Gazprom on vedonnut force majeure -tilanteeseen ainakin kolmelle eurooppalaiselle kaasunostajalle lähettämässään kirjeessä.

Aiheesta maanantaina kertoneen Bloombergin mukaan Gazpromin ilmoitus saattaa viitata siihen, että yhtiö aikoo jatkossakin rajoittaa kaasutoimituksia Eurooppaan.

Force majeure on sopimusoikeudellinen termi, joka viittaa niin ylivoimaisiin ja ennakoimattomiin olosuhteisiin, että sopimukseen kuuluvia velvollisuuksia ei voida täyttää.

Yksi kirjeen saaneista yhtiöistä on Saksan suurin kaasun maahantuoja Uniper, jonka pääomistaja on suomalainen valtioenemmistöinen yhtiö Fortum. Uniper on joutunut vakaviin vaikeuksiin Venäjän rajoitettua kaasutoimituksia kesäkuusta saakka. Uniper on torjunut väitteen force majeure -tilanteesta.