Kohutankkeri Eagle S joutuu kuntotestiin: Traficom tekee alukselle satamavaltiotarkastuksen

Itämeren kaapelikatkoista epäillyn Eagle S -tankkerin merikelpoisuus ja asiakirjat tarkistetaan, kertoo Traficom.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sanoo käyttävänsä oikeuttaan tehdä alukselle satamavaltiotarkastuksen, ja se aloitetaan torstaina. Koska alus on nyt Kilpilahden ankkurointipaikalla, Suomella on kansainvälisen käytännön mukainen lupa tutkia aluksen kunto ja merenkulkuasiakirjojen tila.

Alusta on aiemmissa tarkistuksissa maailmalla luonnehdittu huonokuntoiseksi, ja siltä on edellytetty erilaisia kunnostustoimia. Nyt Traficom katsoo, onko vikoja korjattu.

Traficomin tiedotteen mukaan tarkastus voi kestää useampia päiviä, ja se tehdään niin ettei käynnissä oleva poliisitutkinta häiriinny.

ALUKSEN epäillään katkaisseen jouluna ankkurillaan Suomen ja Viron välisen sähkönsiirtokaapeli Estlink 2:n sekä muutamia tietoliikennekaapeleita. Tekoja tutkitaan törkeänä tuhotyönä ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Myös tulli selvittää, täyttääkö Venäjältä Egyptiin matkalla olleen aluksen polttoainelasti säännöstelyrikoksen eli Venäjä-pakotteiden kiertämisen tunnusmerkit.

Traficomin merenkulkujohtaja Sanna Sonninen lupaa, että tarkastajat huomioivat nyt työssään miehistön kuormittumisen. Varustamoa edustava juristi on julkisuudessa väittänyt, että miehistöllä on aluksella huonot oltavat. Poliisi on kiistänyt väitteet.

Seitsemää miehistön jäsentä tutkitaan rikoksista epäiltyinä, ja heidät on määrätty matkustuskieltoon.