Kohuttu työmarkkinakierros alkaa – Riku Aalto: “Se asettaa omat vaateensa sille, minkälaisilla esityksillä Etelärantaan mennään”

Poikkeuksellisen kireäksi ennakoitu työmarkkinakierros pyörähtää käyntiin torstaina, kun neuvottelupöytään istuvat Teknologiateollisuuden työnantajat ja palkansaajien Teollisuusliitto sopimaan tulevista työehdoista ja palkoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kierrosta hankaloittavat palkansaajajärjestöjen suuttuminen hallituksen työmarkkinauudistuksiin ja toisaalta Suomen talouden ankea tilanne.

Keskeistä vientialaa edustavan teknologiateollisuuden sopimusta on pidetty ratkaisevana, koska se on tavannut määritellä palkankorotusten yleisen linjan, jota muut alat seuraavat.

Nyt maan hallitus on viemässä mallin lakiin, minkä monet työntekijäjärjestöt ovat osaltaan varoitelleet aiheuttavan lisähankausta tulevalla neuvottelukierroksella. Moni järjestö haluaa tuntuvia palkankorotuksia vastineeksi hallituksen uudistuksille.

Myös Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo STT:lle, että neuvottelutilannetta mutkistavat hallituksen jo toteuttamat ja parhaillaan tekeillä olevat lait, joilla heikennetään sekä sosiaaliturvaa että työlainsäädäntöä.

- Se asettaa omat vaateensa sille, minkälaisilla esityksillä Etelärantaan mennään, Aalto sanoi.

- Meillä Suomessa on tehty matalampia korotuksia kuin Euroopassa keskimäärin. Lisäksi on ollut inflaatiota ja korkeat korot. Tietysti odotusarvo on, että palkankorotukset ovat kohtuullisia.

Teknologiateollisuuden sopimus päättyy marraskuun lopussa.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi arvioi erityisesti talouden tilanteen nostavan neuvottelujen vaikeusastetta.

Teknologiateollisuuden toimialalla on hänen mukaansa kohta puolitoista vuotta syöty vanhoja tilauskantoja ja odotettu talouden käännettä parempaan, mutta se näyttää koko ajan lykkääntyvän vain pidemmälle.

Ruohoniemi peräänkuuluttaa maltillisia palkkaratkaisuja edelleen. Hänen nähdäkseen ostovoima kehittyy Suomessa tällä hetkellä suotuisasti ja Suomessa on edetty sekä kustannuskilpailukyvyssä että ostovoimassa suunnilleen samassa tahdissa eurooppalaisten verrokkimaiden kanssa.

- Suhteessa inflaatioon olemme tehneet suurin piirtein samantasoisia korotuksia, Ruohoniemi sanoi STT:lle.

Vientialojen päänavaajaperinteestä poikettiin toissa vuonna, kun sovittelulautakunta antoi kunta-alalle palkkaohjelman, joka takaa alalle vuosiksi vientialojen palkkaratkaisua paremmat korotukset. Hallitus pyrkii lainsäädännöllä välttämään vastaavat tilanteet jatkossa.

Teollisuusliitto on ollut tyytymätön jouduttuaan kuljettamaan muita aloja “reppuselässä” omissa neuvotteluissaan.

- Kyllä se varmasti palkansaajapuolella tietyllä tapaa ajatusta häiritsee, mutta se palkkaohjelma on siellä olemassa, emmekä me siihen voi vaikuttaa. Meidän täytyy käydä omat neuvottelut kuitenkin, Ruohoniemi sanoo.

KUNTA-ALAN työehtosopimus päättyy huhtikuun lopussa. Huhtikuussa käydään myös kunta- ja aluevaalit.

Erityisesti hoitajajärjestöt ja opettajat ovat vastustaneet vientivetoisen työmarkkinamallin kirjaamista lakiin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on väläytellyt valmistautuvansa jo “palkkavaaleihin”.

Oman lisämausteensa tuo Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (KT) toimitusjohtajan Markku Jalosen päätös jäädä eläkkeelle helmikuun lopussa. Seuraajapeli käy jo kiivaana ja on aiheuttanut repeilyä työnantajaleirissä.

STT/Sanna Nikula, Tuomas Savonen